Slávisté berou remízu s Viktorií jako ztrátu. ‚Jsme ve hře o titul,‘ myslí si plzeňský Čermák

Fotbalista vedoucí Slavie Petr Ševčík bral remízu 0:0 s druhou Plzní ve šlágru 28. ligového kola jako ztrátu. Šestadvacetiletý záložník chválil domácí tým za dobrý výkon a eliminovaní silných stránek soupeře, i když ho mrzelo, že obhájci titulu nevyužili své příležitosti. To hráči plzeňské Viktorie naopak cítí, že ligový titul je stále ve hře. Praha 6:51 8. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Čermák | Zdroj: Profimedia

Slávisté před Plzní udrželi osmibodový náskok a zajistili si vítězství po základní části. „Za mě je to dneska jednoznačně ztráta. Myslím, že jsme se fantasticky připravili, dali jsme do zápasu všechno a měli jsme hodně šancí. Hodnotím to hodně pozitivně, protože si myslím, že jsme měli daleko větší touhu a sílu zápas zvládnout. Je hrozná škoda, že jsme šance nevyužili a nepotrestali to,“ řekl v nahrávce pro média Ševčík.

Slavia zlomila Guľovo kouzlo a přiblížila se obhajobě titulu, šlágr s Plzní branku nepřinesl Číst článek

V nadcházejícím týdnu bude Slavia hájit svůj náskok ve středu v Ostravě a v neděli proti Zlínu, následně po základní části bude trošku více času na odpočinek v nabitém programu.

„Ani to nemá vliv, musíme jít do zápasů na sto procent, potvrdit výkony a je to v současné době v našich rukách. Nemůžeme se ohlížet, jestli hrajeme dvakrát do týdne, spíš nám to vyhovuje hrát než trénovat,“ nevidí Ševčík problém v rychlém sledu zápasů.

Prní ztráta po pauze

Slavia po nucené pauze stejně jako Plzeň poprvé ztratila body, ale v boji o titul udržela velkou výhodu.

„Furt se zvedáme od těch prvních jarních zápasů, ta korona víceméně pomohla, že jsme se víc stmelili, víc jsme spolu potrénovali, když to bylo možné. Myslím si, že nám to i trošku prospělo,“ pochvaloval si bývalý hráč Olomouce nebo Liberce.

Ocenil fanoušky, kteří Slavii povzbuzovali alespoň za branami stadionu, kam kvůli opatřením nemohou. „Vnímali jsme to a musíme poděkovat, že i za takových podmínek jsou schovaní za bránou a nevidí nic. Ještě jsme měli skvělou děkovačku,“ dodal Ševčík.

Děkovačka před stadionem pic.twitter.com/wSclWNhvBZ — Jan Suchan (@jsuchan7) June 7, 2020

Viktoriáni myslí na titul

Do konce základní části zbývají dvě kola a oba celky se znovu střetnou na stadionu Slavie v pětikolové nadstavbové skupině o titul. „Zbývá sedm zápasů, to je 21 bodů. Ještě je všechno hratelné. Pojedeme sem ještě jednou. Příště tady musíme vyhrát,“ řekl v nahrávce pro média jednatřicetiletý Kovařík.

„Samozřejmě jsme ve hře o titul. Těch zápasů je ještě dost. Ještě jednou jedeme sem a jdeme dál. Budeme makat. Ve středu hrajeme zase (proti Zlínu). To je náš hlavní cíl,“ uvedl pětadvacetiletý Čermák.

Plzeň v osmém jarním ligovém duelu pod trenérem Adrianem Guľou poprvé ztratila body. „Vzhledem k tomu, že jsme tady chtěli vyhrát, tak si myslím, že je to lehká ztráta. Slavie ukázala, že má dobré mužstvo. Byl to hodně vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách, takže to mohlo skončit jakkoliv. Nakonec bod. Budeme bojovat dál. Ještě zbývá hodně zápasů a bodů,“ prohlásil Kovařík.

Západočeši nezvítězili v Edenu v sedmém ligovém utkání za sebou, po předchozích šesti porážkách ale tentokrát odjeli alespoň s bodem.

„Byl to velice těžký zápas, hodně bojovný, hodně o o soubojích. Bylo to o jedné brance a ten tým by vyhrál. Slavia s námi hodně běhala, všichni jsme hráli teoreticky jeden na jednoho v prostředku i na lajnách. Nevím, jestli je bod zasloužený nebo nezasloužený, protože i my jsme měli nějakou šanci, Slavia taky. Těžko říct,“ konstatoval Čermák.