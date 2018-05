'Motivace je obrovská, chceme to ukončit co nejdřív.' Plzeňští fotbalisté touží slavit titul v Edenu

„V to památné odpoledne, kdy jsme Baník zlomili, vypili jsme spoustu piva…,“ připomínají si plzeňští fanoušci první titul v historii dodnes v jednom ze svých chorálů. A možná vymyslí i jiný pokřik, mistrovské oslavy totiž západočeský klub může spustit na hřišti obhájce a svého velkého rivala.

„Samozřejmě bychom to chtěli ukončit co nejdřív. A když je to na Slavii, bylo by to takové specifické,“ říká plzeňský záložník Martin Zeman. „Motivace ukončit to rovnou tam je obrovská. Ale zápas bude hrozně těžký, Slavia pořád bojuje o nejvyšší příčky, bude vyprodaný stadion, ale věřím, že to zvládneme,“ přidává se obránce Roman Hubník.

Plzeň zvládla excelentně podzimní část sezony, ale na jaře se rozjížděla pomaleji. Dokonce to chvíli vypadalo, že by Slavia obrovskou ztrátu ještě mohla dohnat. Ale teď už je, zdá se, západočeský tým znovu ve formě. Zlepšení je znát i na atmosféře v kabině.

„Když se daří a náš cíl je kousek, nálada je dobrá. Samozřejmě všichni víme, o co jde, o co se hraje. Žádné zlehčení tam není, hlavně koncentrace,“ popisuje Martin Zeman.

Český titul má letos ještě o něco větší hodnotu než jindy. Pravděpodobně totiž bude znamenat přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů. Plzni k této výhodné pozici stačí uhrát na Slavii bod, ale Roman Hubník se na remízu spoléhat nechce.

„Kdo hraje na remízu, většinou na to doplatí. Budeme se snažit vstřelit nějaký gól a případně tam vyhrát. Když se nám to nepodaří, budeme rádi za bod,“ tuší kapitán Viktorie.

Zkušenosti s mistrovskými oslavami Plzeň z předchozích let má. Jestli její hráči a fanoušci budou moci oprášit vzpomínky na oslavné chorály, začne být jasné po půl sedmé večer, kdy zápas na Slavii začíná. Celý ho uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu, sledovat ho můžete i online na severu iROZHLAS.cz

No a posuďte sami – kdyby na vás Roman takhle křičel, určitě byste ho poslechli, ne? #SLAPLZ pic.twitter.com/2ZnKGjZdkI — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 4 May 2018

HET liga (PLATNÉ K 5. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 26 18 5 3 47:18 59 2. Slavia 26 14 8 4 42:16 50 3. Olomouc 26 13 9 4 33:19 48 4. Sparta 27 12 10 5 41:25 46 5. Jablonec 26 12 8 6 39:25 44 6. Liberec 26 12 6 8 33:28 42 7. Bohemians 1905 26 9 9 8 28:24 36 8. Teplice 26 8 9 9 30:31 33 9. Zlín 27 7 8 12 26:42 29 10. Dukla Praha 26 8 5 13 28:46 29 11. Slovácko 26 6 10 10 21:28 28 12. Ml. Boleslav 26 7 6 13 27:39 27 13. Karviná 26 6 8 12 28:35 26 14. Jihlava 26 7 5 14 27:44 26 15. Ostrava 26 6 7 13 33:42 25 16. Brno 26 5 5 16 16:37 20