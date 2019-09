Král si Ligu mistrů se Slavií nezahraje, za víc než 300 milionů přestupuje do Spartaku Moskva

Fotbalová Slavia přišla krátce po postupu do Ligy mistrů o jednu z opor. Jednadvacetiletý záložník Alex Král přestoupil za 310 milionů korun do ruského Spartaku Moskva. Jedná se o druhý nejdražší přestup z české ligy do zahraničí v historii. Moskva 12:36 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alex Král v dresu Slavie. | Foto: Marcelo del Pozo | Zdroj: Reuters

Víc než za Krále zaplatil zahraniční klub za hráče v české lize jen jednou, když Borussia Dortmund v roce 2001 koupila ze Sparty za 504 milionů Tomáše Rosického.

„Je to český reprezentant, hrál ve velké formě. Nejlepší zápasy odehrál v Evropské lize – v Genku, se Sevillou, Chelsea i proti Kluži. Svým pojetím se pozici osmičky trošku vymykal, byl atypický. Je to sportovní oslabení, ale na druhou stranu byla nabídka pro klub monstrózní a skvělá byla i pro hráče,“ vysvětlil pro klubový web trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Když se suma vyšplhala na astronomických 310 milionů korun, nechali jsme rozhodnutí na hráči samotném. Klub v čistém vydělal po odečtení vstupní investice a odvodu z procent na hráči přes 250 milionů korun, a to je nový rekord Slavie. Klub dostává i procenta z dalšího prodeje a další bonusy,“ uvedl předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

Poprvé přišel Král do Slavie ve třinácti letech a hrál za mládežnické týmy vršovického klubu. V únoru 2017 přestoupil to Teplic, kde poprvé naskočil do ligy. V lednu 2019 se defenzivní univerzál vrátil do Slavie a brzy se stal jednou z opor týmu během povedené cesty do čtvrtfinále Evropské ligy i v boji o domácí titul a triumf v MOL Cupu.

Povedené jaro ve Slavii mu přineslo i pozvánky do reprezentačního A-týmu, za nějž odehrál mimo jiné kvalifikační zápasy proti Bulharsku a Černé Hoře.