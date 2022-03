Slavia prohrála v Liberci 0:1 a ztratila pozici ligového lídra. Rozhodl vlastní gól Olayinky

Fotbalisté Slavie ztratili důležité body v boji o ligový titul, když prohráli na hřišti Liberce 0:1, zápas rozhodl vlastní gól Petera Olayinky z úvodu utkání. Pražané se pod Ještědem trápili na těžkém terénu, přestože měli od 20. minuty početní výhody po červené kartě Lukáše Štětiny. Slavia tak do příštího kola nepůjde z pozice ligového lídra, na první Plzeň ztrácí tři body. Liberec 16:58 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Olayinka si vstřelil vlastní gól | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Červenobílí museli reagovat na sobotní hubenou výhru Plzně, která díky jedinému gólu Jeana-Davida Beauguela porazila Teplice 1:0 a dostala se opět do čela tabulky.

Na složitém terénu v Liberci se slávistický tým představil v opět obměněné sestavě. Na hrotu se objevil Stanislav Tecl, svůj první jarní start zaznamenal Lukáš Masopust.

Zápas ale pro obhájce titulu začal nešťastně. Peter Olayinka totiž napodobil ve 14. minutě svou minelu proti Linci, tentokrát nepřesvědčivým obraným zákrokem poslal balon na vlastní bránu, na což brankář Ondřej Kolář nestihl reagova. Rozhodčí vyhodnotili, že míč překročil brankovou čáru a Liberečtí se radovali - 0:1.

Euforie domácích ale trvala krátce. Štětinův ostrý faul podrážkou byl totiž vzápětí odměněn červenou kartou a Slovan čekalo přes 70 minut v početní nevýhodě. Slavia si ale proti hlubokému bloku vytvořila jen náznaky příležitostí a v první půli brankáře Milana Knoblocha pořádně neohrozila.

Do druhého poločasu poslal trenér Jindřich Trpišovský do hry Daniela Samka a Ondřeje Lingra, hosté se však nadále trápili. Byl to až další střídající hráč Yira Sor, který se dostal do obrovské šance, když trefil hlavou z malého vápna břevno.

To byla ale ojedinělá akce, k další šanci se slávisté dostali až v nastavení. Tomáš Holeš se za vápnem opřel do odraženého míče a za Knoblochem se podruhé v zápase ozvalo břevno. Po následném rohu opískal sudí konec utkání.

Domácí se díky zisku tří bodů posouvají do skupiny o titul, Slavia padá na druhou příčku.

Výsledky fotbalové ligy České Budějovice - Jablonec nad Nisou 2:0 (5. Čolič, 43. Škoda), Karviná - Olomouc 1:2 (51. Papadopoulos - 5. Greššák, 58. Navrátil), Liberec - Slavia 1:0 (14. Olayinka vlastní)

Fortuna liga (PLATNÉ K 13. 3. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 25 20 3 2 47:16 63 2. Slavia 25 19 3 3 60:17 60 3. Sparta 24 15 6 3 51:27 51 4. Ostrava 25 13 8 4 50:32 47 5. Slovácko 25 14 5 6 41:25 47 6. Liberec 25 9 6 10 27:33 33 7. Č. Budějovice 25 8 8 9 35:38 32 8. Ml. Boleslav 25 9 4 12 39:40 31 9. Hr. Králové 25 7 10 8 30:36 31 10. Olomouc 25 7 9 9 35:32 30 11. Zlín 25 7 4 14 28:44 25 12. Bohemians 1905 25 6 5 14 30:50 23 13. Jablonec 25 4 11 10 19:40 23 14. Teplice 25 6 3 16 25:41 21 15. Pardubice 24 4 8 12 28:52 20 16. Karviná 25 1 7 17 21:43 10