VIDEO: ‚Bude to dražší.‘ Slavia odhalila unikátní záběry z jednání o přestupu Sanyanga z Östers

„Je 16. května 2025 a zítra letím do Švédska, kde se sportovním a generálním ředitelem máme vyjednávání o přestupu hráče. Vytipovali jsme si křídelního hráče jménem Youssoupha Sanyang z Östers,“ zahajuje video Jiří Bílek, sportovní ředitel Slavie.

Sanyang přišel do evropského fotbalu teprve před necelým rokem. Ve Švédsku hrál nejprve v klubu Västeräs a od ledna patřil Östers. V tamní nejvyšší soutěži nastoupil k šestnácti utkáním a připsal si dvě gólové asistence.

„Slavia je jiný level. Vyšší. Tuhle šanci chci využít, abych prokázal své schopnosti. K téhle krásné rodině na tomhle stadionu jsem se zkrátka musel přidat,“ říká nejnovější posila Youssoupha #Sanyang2030.



Část videa je věnována i skautingovému procesu a vyhodnocení kvalit mladého Gambijce, které představuje šéfskaut Zdeněk Maryška.

„Už v prvním reportu jsme doporučovali ho přivést. Akcelerace, rychlost, schopnost ofenzivních soubojů 1 proti 1 hráči. Už od prvního zápasu by to mohla být taková rána, jakou byl El Hadji Malick Diouf. Do jeho přestupu hodně šlapeme, víme, že o něj má zájem například Brighton. Už po dvou zápasech se Jiří Bílek vydává na cestu,“ popisuje Maryška.

„Do naší interní skupiny na jsem psal - 'jestli můžu bít na poplach, tak bych ho chtěl okamžitě získat. Levé křídlo, možná levý křídelní obránce, top dynamika a rychlost, levák, na mladého Afričana slušná rychlost, progresivní hráč fantasticky 1 na 1, souboje umí zajet agresivně, solidní hlava. Kde má zatím rezervy je kvalita a přesnost centru. Ale potenciál fantastickej',“ popisuje Maryška.

Jednání v Kodani

Další záběry, které Slavia poskytla, jsou přímo z cesty a z jednání s vedením Östers. V kodaňském hotelu probíhala dlouhá jednání, ze kterých Jiří Bílek poskytl pro fanoušky krátké zhodnocení.

„Zatím se nedohadujeme, ale jsme od sebe daleko. Nemile nás překvapili,“ popisuje Bílek.

„Bude to dražší. Jsem ve fázi finále, ale nechtějí s cenou dolu. Nabídnul jsem ji jednu cenu, ale nejdou dolu. Teď tam půjdu s nabídkou a jinak končíme, popisuje Bílek přes telefon Martinu Říhovi a Jaroslavu Tvrdíkovi, členům představenstva Slavie.

„Už od doby, co odešel Peter Olayinka, jsme sháněli podobné křídlo - neúnavného běžce a silného v presinku. Sanyang vše splňuje a bouchnul nás do očí. U těchto hráčů je potřeba být s jednáním nejrychlejší. Od prvního momentu, kdy jsem jej viděl, si jeho videa pouštěli i trenéři a všichni se na tomto jménu shodli,“ dodává Maryška.

Dánská cesta sportovnímu řediteli a bývalému kapitánovi Slavie vyšla. Po informování hráčova agenta popsal, jak uzavření dohody probíhalo.

„Využili situace, kdy jsem hráče opravdu chtěli. Cenu dostali výše, než jsme chtěli. Jestli to byl dobrý obchod se uvidí až za rok. Když jsme se s Östers bavili, tak šlo poznat, že jsme pro ně velkoklub a nadstandardní partner ve skautingu a analytice,“ popisuje Bílek.

„Sanyanga jsme našli po dvou zápasech v nejvyšší soutěži. Sledovalo ho deset lidí a všichni dali k přestupu zelenou. To ukazuje, jak je dnešní doba strašně rychlá a musíte na sebe vzít risk,“ dodává sportovní ředitel českých mistrů.

Mladý Gambijec je druhou letní posilou Slavie, kterou v příští sezoně čeká skupinová fáze Ligy mistrů. V pondělí Pražané oznámili příchod reprezentačního záložníka Michala Sadílka z Twente.