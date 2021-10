Pražské derby s absencemi. Slavia bez alternativ v obraně, Dočkal dohání kondiční manko

Fotbalisté Slavie mají v posledních duelech problémy hlavně ve středu obrany. Vedle dlouhodobě zraněného Hovorky kouč Trpišovský ze zdravotních důvodů neměl k dispozici Takácse, Kačarabu ani Kúdelu. Absence několika stoperů tak poznamenala složení i zbytku sestavy.

„Situace v defenzivě nás stále tíží, protože máme Tomáše Holeše zaparkovaného v obraně a potřebovali bychom ho v záloze. Tam nám chybí ta jeho typologie uprostřed hřiště a navíc, když byl na svém postu, byli jsme ve vzájemných zápasech vždy úspěšní,“ povzdechl si slávistický trenér Jindřich Trpišovský, že vinou personální nouze musí obvyklého záložníka Holeše poslední dobou stavět na stoperu.

Pozitivní může být vývoj stavu Ondřeje Kúdely, který má malou šanci, že v 300. pražském derby nastoupí.

Zatímco v defenzivě realizační tým Slavie v uplynulých zápasech musel improvizovat, v ofenzivě se jeho možnosti pomalu rozšiřují.

„Pozitivem byl návrat Plavšiče, ať už zdravotně, nebo protože vydržel i ve slušné sportovní formě celý poločas. Peter Olayinka už se zapojuje do větší zátěže, což je také určitě pozitivum,“ říká trenér Slavie.

Kompletní kádr nemá k dispozici ani sparťanský kouč Pavel Vrba. Zranění do derby nepustí třeba Höjera, Juliše nebo oba Ladislavy Krejčí. Po víc než měsíční vynucené pauze by ale větší minutáž mohl dostat uzdravený kapitán Dočkal, který nastoupil už do závěru čtvrtečního utkání Evropské ligy proti Rangers.

„Sám říkal, že to není úplně stoprocentní, co se týká kondice a připravenosti na utkání. Proto nenastoupil na delší úsek, ale podle mě je jenom otázka času, kdy nám pomůže v mnohem delší části utkání,“ věří sparťanský trenér Pavel Vrba.

Jubilejní třísté derby mezi Spartou a Slavií začne na Letné v 19.00 a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho celé nabídnou v přímém přenosu.