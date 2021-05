Nebyla to jednoduchá situace, popisuje trenér Slavie Trpišovský oslavy titulu před zápasem s Plzní

Fotbalisté pražské Slavie získají třetí mistrovský titul v řadě. Jistotu mají už čtyři kola před koncem nejvyšší domácí soutěže. Díky zaváhání Sparty v Liberci ji dostali ještě před svým zápasem proti Plzni, kterou pak už jako čerství šampioni porazili vysoko 5:1. Přímo ve vršovickém Edenu u toho směly být za dodržení „protikoronavirových“ opatření dvě tisícovky fanoušků. Praha 7:16 3. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trrenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský | Zdroj: Reuters

Poprvé v této sezóně mohl moderátor ohlásit sestavu mistrovské Slavie, a také fanoušci často připomínali fotbalistům na trávníku, že jsou potřetí za sebou nejlepší v lize.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér Slavie Jindřich Trpišovský okomentoval třetí ligový titul v řadě

„Nebyla to jednoduchá situace, když tady dvacet minut před zápasem všichni skákali a pak se měli koncentrovat. Na hřišti to ale z hráčů spadlo, vzali jsme to za správný konec a místo oslav ukázali kvalitní akce,“ okomentoval zápas čerstvých šampionů trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

První v historii

Pětačtyřicetiletému kouči se jako prvnímu v samostatné české lize podařilo vyhrát nejvyšší domácí soutěž třikrát za sebou. Něco podobného dokázali jen Emil Seifert ve válečné éře a Jarslav Vejvoda v 60. letech.

„Jsem hrozně šťastnej, ale asi si úplně neuvědomuju, jak výjimečná věc to v českých podmínkách je. Nejvíc si cením toho, že nám odcházeli klíčoví hráči, kteří teď hrajou Premier League. Vždycky to byli lídři a jednu zimu to byli tři kapitáni, ale my jsme se s tím vždycky vyrovnali,“ těší Trpišovského.

„Před zápasem jsme už věděli, že máme jistej titul a chtěli jsme před vlastními fanoušky ukázat krásnej fotbal. Jsem štastnej, že máme třetí titul v řadě. Když jsem přišel do Slavie, tak to byl můj sen vyhrávat tituly a trofeje, to se mi všechno splnilo,“ dodal Jan Bořil, kapitán čerstvých mistrů.

Pro Slavii teď bude dalším cílem v sezóně vyhrát po titulu i domácí pohár. Už tuto středu ji čeká semifinále Mol Cupu na Letné proti Spartě.