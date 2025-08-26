Slavia hledá posilu do útoku, zájem má o dva Slováky. Prekopa Baník neuvolní, Bobček má vysokou cenovku
Podle předsedy představenstva fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka je prioritou klubu přivést v závěru přestupového období útočníka. Šéf pražského celku potvrdil v podcastu Livesport Daily zájem o Erika Prekopa z Baníku Ostrava i dalšího slovenského hráče Tomáše Bobčeka z Lechie Gdaňsk. Ani jeden z nich ale aktuálně není pro Slavii dostupný.
Úřadující šampioni se v úvodu sezony v některých zápasech trápí v ofenzivě, po šesti kolech ztrácejí dva body na vedoucí Spartu. Trenérovi Jindřichu Trpišovskému chybí na hrotu útoku první volba Tomáš Chorý, jenž dostal za úder do rozkroku brankáře Slovácka Milana Heči trest na šest utkání.
Chorý zná trest za vyloučení na Slovácku. Za úder brankáře Heči si útočník Slavie nezahraje šest utkání
Číst článek
„To, co nás absolutně trápí, je samozřejmě útočník. Když chybí Tomáš Chorý, tak Mojmír Chytil není útočník do základní sestavy. Má srdce, bojovnost, dává do toho všechno, ale je zřetelné, že očekávání k Lize mistrů je větší. Přivést třetího útočníka je v této chvíli prioritou klubu,“ uvedl Tvrdík v podcastu Livesport Daily.
Slavia usilovala o dva slovenské útočníky, zatím ale neúspěšně. „Naší první volbou, kterou bychom si přáli, by byl Prekop z Ostravy. Ale my ho nejsme schopni koupit, (majitel Baníku Ostrava) Vašek Brabec se o něm vůbec nebude bavit. Opakovaně jsme to zkusili, hovořil jsem s ním asi dvakrát nebo třikrát,“ prozradil Tvrdík.
„Bobček je komplexní útočník, který se nám extrémně líbil. Ale Slavia nikdy nedá za hráče 12 milionů eur, o které si řekl klub. Nebudu říkat jasný strop, ale zatím jsme měli psychologickou hranici kolem pěti milionů eur, kterou jsme ještě nepřekročili. Za hráče jako Bobček bychom tu hranici asi i překročili, kdybychom ho mohli získat, ale ne za 12 milionů eur,“ přidal šéf Slavie.
Sešívaní v této sezoně nehrají předkola evropských pohárů, jako ligoví šampioni si vybojovali přímou účast v ligové fázi Ligy mistrů. Soupeře se dozví ve čtvrtek.