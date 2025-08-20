Zafeiris nakonec Slavii opustí. V Edenu stráví podzim, v zimě přestoupí do řeckého PAOK Soluň
Fotbalisty pražské Slavie v zimě opustí klíčový střední záložník Christos Zafeiris. Pražané nakonec uvolní dvaadvacetiletého řeckého reprezentanta na přestup do PAOK Soluň, podzim nicméně ještě stráví na hostování v Edenu. Na sociální síti X to potvrdil předseda představenstva českého šampiona Jaroslav Tvrdík.
PAOK měl o Zafeirise zájem už delší dobu. Řecký klub poslal do Edenu několik nabídek, po víkendu se ale zdálo, že nepochodí. Nakonec se však Slavia s PAOK dohodla, a to tak, aby klíčový záložník ještě zůstal pro podzimní část a hlavní fázi Ligy mistrů.
Podle spekulací může klub z Edenu za oporu i s bonusy získat až 12 milionů eur (294 milionů korun). „Nalezli jsme řešení výhodné pro všechny strany. Zafi si se Slavií zahraje Ligu mistrů, od ledna pak za PAOK,“ uvedl Tvrdík na síti X k příspěvku od inFotbalu, který o hráčově přestupu informoval.
Zafeiris přišel do Slavie předloni v lednu a postupně se vypracoval v jednu z hlavních opor mužstva. V uplynulé sezoně pomohl Pražanům k zisku prvního ligového titulu od sezony 2020/21. V létě prodloužil s vršovickým klubem smlouvu do roku 2028, nyní je ale jasné, že tak dlouho v Edenu nezůstane.
Hráč s devíti zápasy za řeckou reprezentaci si dosud za Slavii připsal 76 startů v české nejvyšší soutěži s bilancí 11 branek. V nové sezoně skóroval dvakrát, o víkendu při remíze 1:1 v Jablonci nenastoupil, neboť nebyl mentálně připraven na utkání kvůli přestupovým spekulacím.