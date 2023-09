Trpišovský užívá metodu cukru a biče. ‚Nemělo smysl teď křičet, snažil jsem se motivovat,‘ řekl po postupu

Fotbalisté Slavie si popáté v klubové historii zahrají skupinu Evropské ligy. Na účast v hlavní fázi se ale dost nadřeli. Do polského Lublinu k odvetě play-off proti Zorje Luhansk přitom cestovali s dvoubrankovým náskokem. Ukrajinský soupeř ho ale ještě do přestávky smazal z ojedinělých dvou střel na branku. Porážku 1:2, která znamenala postup, vystřelil slávistům až v poslední desetiminutovce čerstvý dvacátník Matěj Jurásek. Lublin (Polsko) 12:04 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Jindřich Trpišovský | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Stoprocentně je to nejdůležitější gól v mém životě. Doufám, že jich bude víc,“ popisuje útočník Matěj Jurásek moment z 83. minuty, když centr z pravé strany usměrnil hlavou přesně pod horní tyč.

Svojí premiérovou trefou v evropských pohárech tak stvrdil slávistický postup do skupiny Evropské ligy a zároveň si nadělil dárek k dvacátým narozeninám, které měl ve středu. První poločas sledoval Jurásek z lavičky a slavit moc nemohl. Jeho spoluhráči inkasovali ze dvou střel na branku. Zorja tím pádem smazala slávistický náskok z úvodního zápasu v Edenu.

„O poločase říkal trenér, že musíme bojovat, ať si můžeme zahrát s West Hamem nebo Liverpoolem,“ říká Jurásek, že se o přestávce slávistickou kabinou nenesl řev, ale spíš motivační věty.

Po postupu přes Zorju Luhansk se můžeme těšit na základní skupinu Evropské ligy. Soupeře poznáme už dnes ve 13:00, kdy je v Monaku na programu los.



Na základě koeficientu se nacházíme ve druhém výkonnostním koši. Veškeré informace k losovacímu aktivu ➡️… pic.twitter.com/DspeQloO4T — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 1, 2023

Mluví o tom taky obránce Slavie Lukáš Masopust, který se na celkovém vítězství nad Zorjou Luhansk 3:2 v součtu obou zápasů podílel gólem v prvním utkání v Edenu a asistencí na Juráskovu branku v odvetě v Lublinu.

„Bavili jsme se o tom s trenérem, že on používá metodu cukru a biče. Minule to byl bič a teď jsme dostali cukr. Trošku nás uklidnil,“ prozradil slávistický obránce.

„Musíte se vžít do situace, ve které ti hráči jsou a co jim pomůže. Nemělo smysl někomu nadávat a něco vyčítat. Všichni věděli, v jaké jsme situaci. Spíš jsem se snažil je motivovat a ukázat, kam se chceme dostat, a že si to musíme zasloužit,“ popisoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Nejistý Kolář

Naštvaný na své svěřence Trpišovský za výkon z úvodního poločasu byl. Mrzely ho hlavně lacině inkasované branky. Gólman Ondřej Kolář nejdřív nedosáhl na dalekonosnou Alefirenkovu střelu. Krátce před přestávkou byl nejistý i při zakončení Antjucha z ostrého úhlu.

„Takovéhle góly nemůžeme dostat. On určitě neprožíval dobré chvíle. Jako malý jsem taky chytal a vím, jak těžké to brankář po chybě má. Hráč v poli s chybou může hned něco udělat,“ poznamenal Trpišovský a dodal, že Kolář po změně stran předvedl i dva úspěšné zákroky, při kterých hráči Zorjy zakončovali uvnitř pokutového území.

I díky tomu nakonec Slavia uhrála v azylu luhanského týmu postupovou porážku 1:2. Sešívaní si skupinu Evropské ligy zahrají poprvé od sezony 2020/21, kdy je až ve čtvrtfinále vyřadil londýnský Arsenal. Soupeře pro hlavní fázi tohoto ročníku budou sešívaní znát už v pátek odpoledne.