Šéf Slavie Tvrdík mírní spekulace okolo gólmana Koláře. Naznačil, kolik by museli zájemci zaplatit

V posledních dnech se hojně skloňovalo jméno gólmana Slavie Praha Ondřeje Koláře, a to v souvislosti s možným odchodem do zahraničí. Šéf aktuálně vedoucího týmu domácí ligové soutěže Jaroslav Tvrdík na svém twitteru uvedl na pravou míru, jak to ve skutečnosti s nabídkami ze zahraničí je. A také naznačil částku, za jakou by byl klub ochoten svoji brankářskou jedničku prodat.

Praha 12:49 3. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít