‚Je to nejlepší řešení.‘ Svitková v Anglii šest měsíců nehrála, od návratu do Slavie si slibuje větší vytížení

Do začátku nejvyšší fotbalové soutěže mužů chybí už jen pár dní. Který z týmů zažil nejlepší zimní přípravu a nejlépe posílil? Zatímco mezi muži se o tom můžou dohadovat příznivci Sparty a Slavie, v ženské lize patří pomyslná cena pro nejlepší zimní posilu jednoznačně sešívaným. V Edenu totiž bude na jaře působit nejúspěšnější česká fotbalistka posledních let, záložnice Kateřina Svitková. Praha 12:22 6. února 2024

Kateřina Svitková kromě roku 2015 slavila titul v anketě Fotbalistka roku ještě třikrát a výbornými výkony si zajistila angažmá na Britských ostrovech - nejprve ve West Hamu, poté v Chelsea.

Aktuálně 27letá hráčka, kterou můžou trenéři využít uprostřed i na kraji hřiště, přicházela do Anglie jako autorka výstavních tref. Při brance ve slávistickém dresu do sítě Bayernu dokonce soutěžila o cenu Ference Puskáse pro nejkrásnější gól roku. A výstavní střelou načala i svou reprezentační kariéru.

„Vybavuji si svůj první reprezentační gól, kdy jsme hráli proti Estonsku. Vystřelila jsem ze 30 metrů a spadlo to do šibenice, na to ráda vzpomínám,“ řekla Svitková domácí fotbalové asociaci.

Od července bez zápasu

S jejím fotbalovým působením se ale pojí i častá zranění - v Chelsea musela třikrát na operaci kolene, zápas naposledy hrála loni v červenci. I proto se ze západu Londýna vrátila do Slavie, kde zažila největší úspěchy.

„Budou na mě velká očekávání, ale i z mojí strany. Budu chtít navázat na zahraničí a zúročit zkušenosti, co jsem získala,“ uvedla Kateřina Svitková pro klubový web sešívaných.

Cíle jejího půlročního hostování v Edenu jsou jasné - pomoct týmu k domácímu titulu a vrátit se do vrcholové formy.

„Každého tu znám a znám i naši ligu, takže z mé strany je to nejlepší řešení, jak se znovu dostat na úroveň, kde jsem už byla. Ale nechci to nechat tam, musím pomoct týmu a holkám jak na hřišti, tak mimo něj. Doufám, že se to povede,“ řekla první česká profesionální hráčka v Anglii.

Tahounka národního týmu

A ještě jednu motivaci má Svitková ve slávistickém dresu - znovu chce patřit k oporám české reprezentace. Postup do Ligy národů skupiny A, který národnímu týmu zajistila výhra nad Slovinskem, totiž sledovala jen jako expertka České televize.

„Důležitý byl postup, ať už u mužů nebo u žen. My se teď těšíme na los a můžeme jít vzhůru za postupem,“ burcuje autorka sedmnácti reprezentačních gólů.

A i když Kateřina Svitková přiznala, že ji svět médií opravdu baví, ještě radši je na fotbalovém trávníku. A ve zmíněných reprezentačních barvách má díky účasti mezi elitou Ligy národů výraznou šanci brzy oslavit postup na evropský šampionát.