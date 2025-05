Gól a záchrana Slovácka jako dárek k narozeninám. ‚Do příští sezony půjdeme úplně jinak,‘ doufá Trávník

Lepší oslavu třicátých prvních narozeniny si fotbalista Slovácka Michal Trávník mohl jen těžko přát. Právě v narozeninový den totiž výrazně přispěl k tomu, že tým z Uherského Hradiště porazil pražskou Duklu 3:2 a zajistil si tak záchranu v Chance lize. Navíc šlo o Trávníkův jubilejní 300. start v nejvyšší soutěži. Uherské Hradiště 7:20 18. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Slovácka Michal Trávník | Foto: Michal Fajt | Zdroj: Profimedia

Pro Michala Trávníka a ostatní fotbalisty Slovácka přitom domácí duel s Duklou Praha nezačal dobře, v poločase prohrávali 0:1. Do šedesáté první minuty poté ale otočili skóre na 3:1.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o výhře Slovácka nad Duklo s narozeninovým gólem Michala Trávníka

„Těžko říct, čím to je. Minulé zápasy byly dost stejné, prohrávali jsme a přesto, že jsme si o tom v kabině něco řekli, tak se to nezlomilo. Tak teď to asi bylo kvůli mně, že jsem měl ty narozeniny,“ hledal s úsměvem důvody povedeného vstupu do druhého poločasu kapitán Slovácka Michal Trávník.

Sám k tomu pomohl asistencí na první gól a především parádní trefou na 2:1. Záložník se v první lize trefil poprvé od října 2022 a šlo o ránu zpoza vápna, která se otřela o tyč a zapadla do sítě.

„Vystihl jsem rozehrávku a s míčem jsem měl první myšlenku takovou, že si počkám a zkusím to natlačit na zadní tyčku - a vyšlo mi to krásně. Takhle jsem si to přesně představoval,“ popisuje bývalý fotbalista pražské Sparty.

Slovácko se tedy už nemusí bát sestupu do druhé ligy, na velké oslavy to ale podle Trávníka není. Ještě v minulé sezoně hrál tým nadstavbovou skupinu o titul.

„Jsem hrozně rád, že jsme se zachránili a že klub může jít dopředu. Doufám, že se v klubu některé věci vyčistí a do příští sezony půjdeme úplně jinak. Tato sezona, řekněme si upřímně, prostě nebyla dobrá,“ dodává Trávník.

Zatímco Slovácko už může myslet na další ročník. pražskou Duklu tedy jistě čeká účast v baráži. Až poslední kolo druhé ligy rozhodne, jestli se Pražané utkají s Vyškovem nebo Táborskem.