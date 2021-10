Místo šlágru bitka chuligánů. Derby v Trnavě se nedohrálo, slovenská veřejnost žádá přísné tresty

🇸🇰 Le choc en Slovaquie entre le Spartak Trnava et le Slovan Bratislava n’a jamais pu se terminer. Un véritable bordel en tribunes. Une honte. pic.twitter.com/3CZmvG7LTQ — Footballski (@footballskiFR) October 17, 2021 K uložení exemplárních trestů za výtržnosti fanoušků, kvůli kterým nebyl o víkendu dohrán šlágr slovenské fotbalové ligy mezi tradičními rivaly Spartakem Trnava a Slovanem Bratislava, vybídla v reakci část médií i politiků. Policie násilnosti přímo na hrací ploše vyšetřuje jako výtržnictví, kromě toho udělila i dvě pokuty. Podle listu Sme na utkání byli také chuligáni z Česka, Polska a Rakouska. Trnava 16:23 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„I v minulosti se sice stalo, že fanoušci vnikli na hřiště, ale s tím, co se stalo v neděli večer, lze jen stěží něco porovnat. Něco takového nemá v dějinách slovenské fotbalové ligy obdoby. Byla to masová bitka,“ napsalo Sme. Deník dodal, že desítky a možná až stovky chuligánů přeskočily bariéru arény v Trnavě a z hřiště udělaly ring.

K násilnostem došlo po necelé čtvrthodině od zahájení utkání prvních dvou mužstev ligové tabulky. Rozhodčí ho za bezbrankového stavu nejprve přerušil a později předčasně ukončil.

Podle tisku selhala zejména pořadatelská služba, která kromě jiného fanouškům nezabránila vstoupit na stadion s pyrotechnikou. „Následovat musejí tvrdé tresty a radikální opatření, aby se nic podobného neopakovalo,“ napsal list Pravda.

Náměstek ministra školství Ivan Husár v prohlášení vyzval vedení slovenského fotbalu, aby v kauze postupovalo razantně. Místopředseda parlamentního výboru pro vzdělávání, vědu, mládež a sport Radovan Sloboda se zase vyslovil pro uložení exemplárních trestů pro oba týmy, protože podle něj selhala nejen organizace utkání, ale každé z mužstev nese vinu za své fanoušky.

Spartak Trnava se v prohlášení omluvil slušným fanouškům a tvrdil, že bez viny není žádná ze zúčastněných stran. Řádění chuligánů ostře odsoudil i kapitán Spartaku a největší hvězda ligy Martin Škrtel.

„Včera jsme byli svědky něčeho, co nemá s fotbalem a sportem nic společného!!! Místo dlouho očekávaného zápasu, který měl být svátkem pro fotbalisty i fanoušky obou mužstev, jsme sledovali arénu plnou chaosu, arogance a agresivity,“ napsala dlouholetá opora Liverpoolu na svůj instagram.

Rozčarování dala najevo i bývalé slovenská hokejová hvězda Marián Gáborík, který byl v hledišti trnavského stadionu. „Měla to být oslava fotbalu, místo toho to byla oslava zbabělosti. Být svědkem něčeho takového už nikdy nechci být. Je to hnůj. Věřím, že se z toho vyvodí důsledky,“ řekl vítěz Stanley Cupu z roku 2014 v instagramovém videu.

Slovan Bratislava vinu připsal pořadatelské službě a na svém webu uvedl, že za svými fanoušky stojí. Podle něj incident odstartoval po té, co se fanoušci soupeře dostali nad sektor příznivců Slovanu a na střechu stadionu, odkud házeli pyrotechniku a kameny.

Stanovisko klubu k derby



Celý problém sa začal tak, že počas prvého polčasu sa zhruba 20-30 fanúšikov Trnavy dostalo nad sektor slovanistov a dokonca na strechu štadióna, do ktorého vhodili červeno-čierne dymovnice, ďalšiu pyrotechniku a kamene. https://t.co/saXDuyrqiP pic.twitter.com/FdYJUQdluQ — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) October 17, 2021

Podle slovenského zákona za veřejný pořádek na stadionech odpovídá organizátor. V případě, že situaci nezvládne, požádá policii o pomoc. K tomu došlo i během zmíněného utkání, kdy policejní těžkooděnci zasahovali na stadionu a vyklidili sektor hostujících příznivců. Policie informovala, že při zákroku utrpělo zranění šest osob, z nichž tři byly s poraněním hlavy převezeny do nemocnice.

Násilnosti na stadionu policie vyšetřuje jako výtržnictví. Informovala, že od pořadatele si vyžádala kamerové záznamy a pomoc při určení totožnosti osob. Ještě před začátkem samotného zápasu policisté uložili za přestupky pokutu shodně ve výši 200 eur (přes 5000 Kč) dvěma fanouškům Slovanu Bratislava, jejich dalšího kolegu zase podezírají z házení pyrotechniky do davu.