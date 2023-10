Překvapení roku ve slovenském poháru. Amatéři z Devínské Nové Vsi vyřadili prvoligový Trenčín

Neuvěřitelný příběh se urodil ve slovenském fotbalovém poháru. O překvapení roku se postarala Devínská Nová Ves. Klub z páté ligy postoupil do osmifinále, když porazil po penaltách prvoligový Trenčín. Amatérům se podařilo vyřadit tým, který je aktuálně na druhém místě nejvyšší soutěže. Devínská Nová Ves 14:13 26. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Devínské Nové Vsi se radují z postupu přes prvoligový Trenčín | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

„Snažíme se postoupit z páté ligy výš a pořád se nám to nedaří. Máme tam těžké zápasy, pak přijde pohár a byli jsme úplně vyměněné mužstvo. Teď vyřadíme Trenčín, to nemá logiku. Přál bych to každému,“ komentuje historický postup kapitán Devínské Nové Vsi Tomáš Lukáč.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry zápasu slovenského fotbalového poháru, ve kterém amatérský tým z páté ligy Devínská Nová Ves porazil prvoligový Trenčín

Jeho tým hraje v páté lize střed tabulky. V poháru však letos dokázal vyřadit dva kluby ze čtvrté nejvyšší soutěže (Domino a Rohožník) a jeden třetiligový celek (Malacky). Že ale vyhraje 2:1 po penaltách nad Trenčínem, nepředpokládal asi nikdo.

‚Ligový den pro amatéry‘

„Všichni jsme si vzali dovolenou. Ráno jsme si dali trénink a udělali takový jeden ligový den a nevěřili jsme, že bude ještě druhý ligový den tento rok. Nazvali jsme to jako zápas století, ale přitom nás čeká další zápas století. Nevím, zda se vůbec někomu podařilo z takové ligy postoupit tak daleko. Uvidíme, koho nám přisoudí do dalšího kola,“ usmívá se po postupu do osmifinále poháru trenér Devínské Nové Vsi Lukáš Luknár.

Amatérský tým z páté ligy sice nebyl v utkání lepší, ale na rozdíl od svého soupeře proměnil v rozstřelu hned šest ze sedmi penalt a radoval se z postupu.

„Z naší strany nemohla být o fotbale moc řeč. Soupeř byl ve všech aspektech lepší. Máme srdce na správném místě a věděli jsme, že pokud to bude fungovat, tak můžeme potrápit každého. Navíc když jsme teď porazili Trenčín,“ dodává šťastný kapitán postupujícího celku z Devínské Nové Vsi Tomáš Lukáč.

Naopak u fotbalistů Trenčína převládají po zápase především negativní emoce. „Sportovní tragédie a neštěstí. Jsme v první lize a nedokážeme postoupit přes tým z páté ligy. Vypracujeme si tolik šancí, co nemá mužstvo za tři nebo čtyři zápasy. Byli jsme nervóznější, protože jsme zápas museli otáčet a podařilo se nám jen vyrovnat,“ uzavírá kapitán Damián Bariš.

Jeho Trenčín je sice v první lize na druhém místě, jenže teď musí skousnout vyřazení ve 4. kole poháru.