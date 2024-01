Fotbalová reprezentace hledá nového manažera. Kouč Hašek má tři favority, Šmicera by funkce lákala

V prvním lednovém týdnu roku 2024 byl zvolen nový trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek. Jeho asistenty budou Jaroslavové Köstl s Veselým, některé další pozice u národního týmu ale ještě obsazené nejsou. Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky bude v nejbližších dnech vybírat reprezentačního manažera. Mezi trio favoritů na volný post v očích kouče Haška patří Petr Čech, Vladimír Šmicer a Karel Poborský. Praha 15:00 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním z kandidátů na volný post manažera fotbalové reprezentace je Vladimír Šmicer | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Dokud nepředstavíme nového manažera, tak nebudeme o jménech spekulovat. Nechceme to nijak protahovat a jsme připravení se toho úkolu zhostit, tak abychom do 30. ledna, kdy máme deadline, tu funkci obsadili,“ řekl na tiskové konferenci předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaká je situace ohledně výběru nového manažera fotbalové reprezentace

Zkušený funkcionář dost možná původně počítal s variantou, že minulý týden na Strahově už jméno nového reprezentačního manažera oznámí. Dlouho se totiž zdálo, že uvolněný post zaujme někdejší legendární záložník a funkcionář italského Juventusu Pavel Nedvěd. Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa z roku 2003 ale nabídku nakonec odmítl.

„Domníváme se, že díky své hráčské nebo pozdější funkcionářské kariéře má a měl předpoklady na tuto funkci. Jednání s Pavlem Nedvědem byla korektní, ale nakonec se rozhodl jinak. Je nám to líto, ale je potřeba to respektovat jako realitu,“ uvedl Fousek.

Lákadlo pro Šmicera

Za éry kouče Jaroslava Šilhavého se na pozici manažera národního týmu vystřídali Libor Sionko s Tomášem Pešírem. Šéf českého fotbalu Fousek chce post obsadit osobností s velkým renomé a nový trenér Ivan Hašek některé své favority dokonce zmínil. „Jsou pro mě důležití někteří bývalí hráči, které znám osobně. Především Vladimír Šmicer, Petr Čech nebo Karel Poborský. Jsou to lidé, kteří by určitě pomohli, pokud by byli součástí realizačního týmu,“ přiznal nový kouč reprezentace Hašek.

Nedvěd manažerem fotbalové reprezentace nebude, nabídku svazu odmítl. Není si jistý, že by pomohl Číst článek

V souvislosti s pozicí reprezentačního manažera mluvil Ivan Hašek o triu Šmicer, Čech a Poborský. Poslední jmenovaný v roce 2021 při volbě předsedy FAČR kandidoval proti Petru Fouskovi, Čech zase dlouhodobě žije v Anglii, a tak by ze zmíněných jmen možná největší šanci mohl mít Vladimír Šmicer.

„Ivana znám dobře, stejně tak asistenta Jardu Köstla nebo Ericha Brabce, který funguje jako sportovně-technický ředitel. Nabízí se to. Pozice u národního týmu se těžko odmítá a když tam jsou tito lidé, tak by to pro mě bylo lákavé,“ přiznal vicemistr Evropy z roku 96 a vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer v podcastu „Šmíca z voleje“ na webu sport.cz.