Českým fotbalistou roku 2023 je kapitán reprezentace Souček, anketu ovládl již potřetí

Záložník Tomáš Souček byl potřetí v kariéře zvolen nejlepším českým fotbalistou roku. Devětadvacetiletý reprezentační kapitán v tradiční anketě Fotbalové asociace ČR suverénně porazil druhého Ladislava Krejčího z pražské Sparty a třetího klubového spoluhráče z West Hamu Vladimíra Coufala. Praha 22:44 18. 3. 2024 (Aktualizováno: 23:04 18. 3. 2024)

Mezi trenéry již počtvrté zvítězil slávistický kouč Jindřich Trpišovský před Martinem Svědíkem ze Slovácka a Jaroslavem Šilhavým, který po listopadovém postupu na mistrovství Evropy skončil u reprezentace. Talentem za uplynulý rok byl zvolen sparťan Martin Vitík a nejlepší fotbalistkou se premiérově stala Klára Cahynová ze Sevilly. Výsledky 59. ročníku ankety asociace slavnostně vyhlásila v Praze.

Centropol Fotbalistou roku se stává kapitán národního týmu Tomáš Souček!



Ladislav Krejčí

Ladislav Krejčí

Vladimír Coufal

Souček získal v hlasování 931 bodů a Krejčího porazil s přehledem o 422 bodů. O pořadí rozhodovali členové fotbalové akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 30 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a FAČR.

Souček navázal na vítězství za roky 2019 a 2020. S třemi prvenstvími se v historii ankety dostal již na dělené čtvrté místo za Pavla Nedvěda, Iva Viktora a rekordmana Petra Čecha, který vyhrál devětkrát. Vzhledem ke koronavirovým omezením z doby svých předchozích vítězství Souček poprvé převzal cenu před zaplněným sálem.

Reprezentační kapitán prožil úspěšný minulý rok. S West Hamem vyhrál Evropskou konferenční ligu poté, co „Kladiváři“ zvítězili ve finále v pražském Edenu nad Fiorentinou. Za národní tým pak Souček skóroval v posledních třech zápasech kvalifikace a dovedl jej na mistrovství Evropy v Německu, které začne v červnu. Z pozice defenzivního záložníka dal vloni v součtu za reprezentaci a West Ham 12 soutěžních gólů.

Puma Talent roku - Martin Vitík

Puma Talent roku - Martin Vitík

Hodinářství Bechyně Trenér roku - Jindřích Trpišovský

Úspěšný rok prožil i Krejčí, který z pozice kapitána dovedl Spartu k ligovému titulu a druhým místem dosáhl na své maximum v anketě. Vítěz předchozích dvou ročníků útočník Leverkusenu Patrik Schick vloni zápolil s vleklým zraněním a tentokrát skončil mimo první desítku až na 12. pozici. Aspoň jeden bod získalo 40 hráčů.

Trpišovský mezi trenéry o 268 bodů porazil Svědíka a navázal na triumfy za roky 2019, 2020 a 2021. Se Slavií přitom vloni na jaře podruhé za sebou nezískal český titul, na podzim s ní ale vyhrál skupinu Evropské ligy. Lépe než Trpišovský jsou na tom v historii ankety už jen Dušan Uhrin starší, Karel Brückner a s osmi prvenstvími rekordman Pavel Vrba.

Jindřich Trpišovský se stává trenérem roku!



Martin Svědík

Jaroslav Šilhavý pic.twitter.com/3vB0s2APao — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 18, 2024

Vítězka mezi fotbalistkami Cahynová při dlouhodobých absencích Kateřiny Svitkové a Petry Bertholdové jako kapitánka pomohla reprezentaci k postupu do elitní skupiny Ligy národů. Třicetiletá záložnice navíc pravidelně nastupovala za Sevillu.

Nejlepší mezi talenty Vitík vloni se Spartou získal ligový titul. Jednadvacetiletý obránce zároveň patřil k tahounům reprezentace do 21 let a nakoukl i do národního A-mužstva.

Do Síně slávy vstoupil kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec, který letos oslaví 60. narozeniny. Futsalistou roku se stal posedmé za sebou a celkově podesáté Michal Seidler.

Vyhlášení ankety Fotbalista roku 2023: Fotbalista roku: 1. Tomáš Souček (West Ham) 931 b., 2. Ladislav Krejčí (Sparta Praha) 509, 3. Vladimír Coufal (West Ham) 363, 4. Václav Černý (Twente Enschede/Wolfsburg) 198, 5. Tomáš Holeš (Slavia Praha) 114. Trenér roku: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 515, 2. Martin Svědík (Slovácko) 247, 3. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR) 227. Talent roku: 1. Martin Vitík (Sparta Praha) 606, 2. Matěj Jurásek (Slavia Praha) 370, 3. Kryštof Daněk (Sparta Praha/Pardubice) 126. Fotbalistka roku: 1. Klára Cahynová (FC Sevilla) 126, 2. Olivie Lukášová (Slavia Praha) 111, 3. Kamila Dubcová (AC Milán) 58. Futsalista roku: 1. Michal Seidler (Bielsko-Biala) 138, 2. David Drozd 85, 3. Pavel Drozd (oba Chrudim) 82. E-fotbalista roku: 1. Matěj "Matejs" Dunka (Entropiq - Bohemians esports) 150, 2. Dominik "Seron" Čermák (Sparta eSports - Enterprise + eRepre) 74, 3. Lukáš "T9Laky" Pour (Slavia esports + eRepre) 68.