Bez Ronalda, zato s Vaclíkem. Startuje španělská La Liga

Soutěž v pátek začala bez hvězdného Portugalce a podle českého gólmana Tomáš Vaclíka je to velká ztráta.

„Je to škoda. Když se řekne Real Madrid, tak člověku hned naskočí Ronaldo. Je to zvláštní, když tam teď není. Je to škoda pro celou španělskou ligu,“ říká Vaclík.

Pro Real Madrid to ovšem není jediná ztráta. S odchodem největší hvězdy se musí vypořádat nový trenér Julen Lopetegui, který nahradil úspěšného Zinedina Zidana.

„Cristiano Ronaldo byl v posledních letech jedním z nejdůležitějších hráčů Realu Madrid. Ale vypořádáme se s tím a určitě nás čeká skvělá sezona. Myslím, že třeba Gareth Bale je skvělý hráč, který se ukáže v co nejlepším světle,“ nemá strach Lopetegui.

I proto je podle bookmakerů největším favoritem Barcelona, která obhajuje titul, i když přišla o záložníka Andrése Iniestu. A brankář Vaclík by nepodceňoval ani Atlético Madrid.

„Atlético udrželo útočníka Griezmana a naopak hodně posílilo. Trenér Simeone je tam dlouho a Oblak je jedním z nejlepších brankářů. Atlético se podle mě z boje o titul nevyplatí odsouvat,“ myslí si český brankář.

Vaclík je prvním českým fotbalistou ve španělské lize od roku 2011. A se Sevillou, kam přestoupil z Basileje, má smělé cíle.

„Naším dlouhodobějším cílem je dostat se do Ligy mistrů. Každému bude jedno jak - každopádně je to hlavní úkol, jak jsem za těch pár týdnů pochopil. Všichni tady říkají, jaká je škoda, že Sevilla v Lize mistrů nehraje,“ říká Vaclík.

To znamená, že Sevilla musí ve španělské lize skončit do čtvrtého místa. Anebo vyhrát Evropskou ligu - do té však musí nejdřív postoupit přes Olomouc.