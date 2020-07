‚Naše vztahy jsou dobré.‘ Trenér Barcelony Setién a Messi si vyříkali vzájemné nejasnosti

Katalánský velkoklub měl sice většinu sezony k titulu nejblíž a mnozí nevěřili, že by cestu za další trofejí mohla zhatit i třeba koronavirová přestávka.

Jenže se to stalo. Díky klopýtání úhlavního rivala mohli kolo před koncem slavit fotbalisté Realu Madrid a kapitán Barcelony Lionel Messi v emocích po utkání v rozhovoru ještě na trávníku říkal: „Real udělal, co měl. Po pauze neprohrál jediné utkání, takže si to zaslouží. Nicméně my sami jsme mu cestu za titulem dost ulehčili. Poztráceli jsme moc bodů v zápasech, které jsme měli zvládnout.“

„Musíme se z toho hodně poučit, být sebekritičtí od hráčů po vedení klubu. My jsme Barcelona, která musí vyhrávat, nehledě na výsledky rivala,“ popsal třiatřicetiletý Argentinec.

Messi sice přepsal zase jednou historii španělské ligy, když posedmé ovládl soutěž kanonýrů a počtvrté v řadě. K tomu dosáhl i na cifru 21 gólových asistencí, čímž jasně kraloval mezi nejlepšími ligovými nahrávači.

Týmu to ale k úspěchu v domácí soutěži nepomohlo. Barcelona zaostala v konečné tabulce za Realem o pět bodů a celkově posbírala nejmíň bodů od sezony 2007/2008.

Přesto dostal i pro příští sezonu důvěru trenér Quique Setién. Právě jeho vztahy s hlavní hvězdou týmu Messim řešili v závěru ligy fanoušci nejčastěji. Ale také oni dva mezi sebou, přiznal španělský trenér po posledním duelu a výhře 5:0 nad Alavésem.

‚Pročištěný vzduch‘

„Je pravda, že jsme situaci detailně rozebírali a myslím, že jsme si spoustu věcí vyjasnili a pročistil se vzduch. A bylo to podle mě vidět i na hřišti – odpovídá tomu výsledek i hra. To nám umožňuje jít do budoucích zápasů sebevědomě, prostě s jiným nastavením mysli,“ vysvětlil Setién.

„Můj vztah s Messim je stejný, jako mám s ostatními hráči. Jasně, s někým vycházíte lépe, s někým hůř. Jsou tu hráči, kteří jsou otevřenější, ale konkrétně naše vztahy jsou dobré,“ doplnil.

Podobně jako Setién mluvil po závěrečném utkání Primera Divisón i Messi a tak se zdá, že trenér s kapitánem vidí problém Barcelony přece jen stejně. Zachránit nepodařenou sezonu se fotbalisté katalánského velkoklubu budou snažit v dohrávané Lize mistrů.

