Španělé chtějí fotbalovou ligu znovu rozjet 12. června, kluby už začaly trénovat

Za měsíc 12. června by měla po koronavirové pauze opět pokračovat fotbalová liga ve Španělsku. Termín plánovaného restartu oznámil šéf soutěže Javier Tebas. V pátek otevřela svá centra většina klubů a hráči začali po celonárodní karanténě s individuálním tréninkem. Madrid 16:48 11. května 2020

Vinícius Júnior (vlevo) v souboji s Arthurem s Barcelony. | Foto: SERGIO PEREZ | Zdroj: Reuters

„Snažíme se soutěž znovu rozjet. Virus je tady pořád, ale 12. června bychom chtěli začít,“ řekl Tebas v neděli večer v pořadu televize Movistar. „Bude to záviset na spoustě věcí. Pokud ale budeme všichni nadále dodržovat opatření na ochranu zdraví, nemyslím si, že budeme mít problémy,“ dodal.

Španělsko patří mezi nejvíce zasažené země nemocí covid-19. V neděli vedení fotbalové soutěže oznámilo, že v první vlně testování hráčů se objevilo pět pozitivních výsledků z první i druhé ligy.

Tebas toto číslo označil za velmi nízké, počítal se zhruba třiceti. Vzorků bylo odebráno na 2500 včetně členů realizačních týmů. „To je dobrá zpráva pro celý fotbalový průmysl i španělskou společnost,“ řekl. I proto se na plánech s restartem ligy nic nemění.

Podle španělských médií by se v pátek 12. června mohlo začít městským derby mezi Betisem a FC Sevilla, za který chytá český reprezentant Tomáš Vaclík. „Neexistuje lepší způsob, než že by se La Liga vrátila tímto derby. Bude to ještě lákavější, protože se všichni těšíme na návrat k fotbalu, a toto první utkání bude nádherné,“ citoval deník AS sportovního ředitele Sevilly Monchiho.

„Pohrnou se mi slzy do očí při pohledu na kalendář a vědomí, že zase začneme pociťovat nervozitu ze zápasů a že jimi budeme žít. Pořád jen slýcháme o negativních zprávách, takže je dobře, že se to mění. Fotbal je ze všech nepodstatných věcí tou nejdůležitější. Musíme se snažit vrátit k normálu a přijmout důležitou roli, kterou fotbal musí hrát,“ konstatoval bývalý gólman.

V omezené míře a po malých skupinkách od soboty trénuje například i Vaclík. V La Lize zbývá odehrát jedenáct kol. O tomto víkendu se znovu rozběhne německá bundesliga, v Česku by měla být liga obnovena koncem května.