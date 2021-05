Dramatický finiš španělské ligy: Atlético má k titulu nejblíž a čeká ho klíčová bitva s Barcelonou

Fotbalisté španělského Atlética Madrid se v sobotu můžou přiblížit zisku mistrovského titulu. Čtyři kola před koncem se představí na stadionu třetí Barcelony. A případný úspěch na hřišti soupeře by svěřencům argentinského trenéra Diega Simeoneho pozici v čele tabulky zásadně vylepšil. Naopak bodová ztráta zase významně nahraje největším konkurentům v napínavém závěru soutěže. Barcelona 14:56 8. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Atlética. | Foto: Juan Medina | Zdroj: Reuters

Diego Simeone je fotbalový blázen v dobrém slova smyslu. Na lavičce vášnivě gestikuluje, a při trénování se často zapotí stejně jako jeho svěřenci na trávníku. V roli kouče a motivátora povede Atlético i v odpoledním utkání na trávníku Barcelony. To na stadionu Camp Nou začíná v 16.15.

„Vždycky to byl takový zarputilý střední záložník, který na hřišti nechával srdce. To se projevuje i v tom obrazu hry Atlética. Myslím si, že je to svým způsobem i psycholog, který umí mluvit s hráči. A určitě tam bude i trochu zábavy, protože bez toho to na přeci jen na trénincích nejde,“ říká o stylu Diega Simeoneho bývalý obránce madridského celku Tomáš Ujfaluši.

Simeone vede Atlético už deset let a pravidelně s ním bojuje o přední příčky v tabulce. Svůj tým dotáhl do finále Ligy mistrů, vyhrál s ním Evropskou ligu a v roce 2014 oslavil dokonce titul v domácí La Lize. A to i přesto, že předvádí účelný fotbal, který moc krásy nenabízí.

„Jsou to rváči, nemáte tam vyloženě špílmachra, který by tvořil hru, všichni velice dobře brání. Je tam vidět jeho rukopis. Vždycky uměli dávat góly a v neposlední řadě je tam vynikající gólman,“ popisuje hru Atlética Ujfaluši.

Pokud hráči Atlética v Barceloně zvítězí, výrazně se přiblíží zisku titulu. Na třetí Barcelonu by v případě výhry měli tři kola před koncem už pětibodový náskok.

Dalším konkurentem o ligové prvenství je městský rival Real. Ten aktuálně ztrácí - stejně jako Barcelona - dva body. V neděli ho ale čeká náročný domácí souboj se čtvrtou Sevillou.