‚Koleno nebolí, teď je potřeba dotrénovat.‘ Vaclík hlásí po dvou měsících návrat, chce bojovat o smlouvu

Reprezentační brankář Tomáš Vaclík zažil nejdelší pauzu způsobenou zraněním v kariéře a po téměř dvouměsíčních problémech s kolenem se vrátil do tréninku Sevilly. Jednatřicetiletý fotbalista věří, že ve španělském mužstvu dostane na hřišti šanci zabojovat o novou smlouvu, ta stávající mu vyprší po sezoně. Sevilla (Španělsko) / Praha 14:25 29. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Cítím se dobře, koleno mě nebolí, ale samozřejmě je potřeba dotrénovat a dostat do hlavy zpátky zajeté automatismy,“ uvedl na své facebookové stránce Vaclík, který ještě chybí v nominaci Sevilly pro sobotní utkání španělské ligy v Eibaru.

Vaclíkova Sevilla narazí v osmifinále Ligy mistrů na Dortmund. Bayern Mnichov si zahraje s Laziem Číst článek

Do konce minulého týdne se připravoval individuálně, také s kondičním trenérem v posilovně. „Snažili jsme se tam simulovat brankářské pohyby, ale na hřišti je to pak stejně úplně jiné. Nikdy v kariéře jsem nezažil tak dlouhou pauzu kvůli zranění, tak doufám, že se s příchodem nového roku zase všechno otočí do pozitivna,“ řekl Vaclík.

Zranil se 2. prosince během rozcvičky před domácím duelem skupiny Ligy mistrů s Chelsea. „Upřímně, ze začátku jsem to nenesl lehce. Ani jsem neměl chuť koukat na fotbal. Ale když jsem pak viděl, jak jsou spoluhráči pořád na cestách a já alespoň sleduji denní pokroky roční (dcery) Melissy, trošku jsem se nad problémy povznesl,“ přiznal ostravský rodák.

„Ale ušetřil jsem čas jen z hlediska cestování. Rehabilitace a individuální trénink jsou časově náročnější než běžný režim, protože program nás zraněných či rehabilitujících je uzpůsobený tak, abychom u fyzioterapeutů nezabírali místo zdravým,“ doplnil Vaclík.

Sezonu začínal jako dvojka Sevilly, na delší čas se do branky dostal jen v době, kdy jeho marocký konkurent Jasín Bunú onemocněl covidem-19. Celkem bývalý gólman Basileje nebo pražské Sparty v aktuálním ročníku za andaluský tým odchytal pět soutěžních utkání – tři ve španělské lize a dvě v Lize mistrů.

„Je mi jasné, že stejně jako při mém zranění je potřeba být trpělivý a čekat na svou příležitost. Na konci léta mi totiž v Seville končí smlouva a já bych rád ještě dostal šanci zabojovat o její prodloužení přímo na hřišti,“ prohlásil Vaclík. „Celé rodině se nám tu líbí. Klub, město i celkový život je tu super, tak uvidíme, jaké má se mnou vedení plány,“ dodal čtyřiatřicetinásobný reprezentant.