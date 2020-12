Kritika nás posílila, vše bylo o našem odhodlání, ví trenér Realu Zidane po výhře v derby s Atléticem

Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinédine Zidane uvedl, že jeho tým posílila kritika z předchozích týdnů. Po dvou porážkách s Alavésem a Šachtarem Doněck vyhrál „Bílý balet“ tři následující utkání. Po ligovém triumfu v Seville a postupové vítězství v Lize mistrů nad Mönchengladbachem porazil Real v sobotu v 13. kole španělské ligy i městského rivala Atlético 2:0. Madrid 11:31 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Některé věci, které zazněly, se nás dotkly, ale posílily nás. Kritika k fotbalu patří a musíte se naučit, jak se s ní vypořádat. Nejdůležitější je, že věříme tomu, co děláme. Real Madrid proti Atléticu dokázal, že umí hrát,“ citoval Zidana klubový web.

Jeho tým proti Atléticu poslal do vedení v 15. minutě hlavou po rohovém kopu Casemiro. V 63. minutě přidali domácí pojistku. Tvrdá střela Daniela Carvajala skončila na tyči, míč se však od zad brankáře Jana Oblaka odrazil do sítě. Atlético prohrálo v lize poprvé od února po 26 zápasech. Předtím podlehlo naposledy rovněž Zidanovým svěřencům.

„Předvedli jsme skvělý výkon od začátku do konce, zvlášť když si uvědomíte, že Atlético v lize neprohrálo 26 zápasů po sobě. Hráli jsme výborně, vysoko presovali, naháněli je a udrželi tempo i ve druhé půli. To, co hráči proti takovému soupeři dokázali, znamená pro mě jako pro trenéra strašně moc,“ uvedl francouzský kouč.

„Zlepšili jsme spoustu věcí. Výkon s Atléticem byl výsledkem práce z posledního týdne. Začali jsme v Seville, porazili jsme Mönchengladbach, postoupili do osmifinále Ligy mistrů a proti Atléticu jsme předvedli další úžasný výkon,“ konstatoval bývalý hráč Realu.

Ztráta v tabulce

Real ztrácí ze třetí pozice tři body na vedoucí Atlético, které má zápas k dobru. „Vše bylo o našem odhodlání. Žádné utkání není lehké. Proti Atléticu si všichni vedli skutečně dobře. Vyhráli jsme třikrát za sebou a povedlo se nám to ve velkém stylu. Musíme v tom pokračovat. Nemůžeme slavit, protože jsme ještě nic nedokázali, ale můžeme být spokojení s naším výkonem a těšit se na úterní ligový zápas s Bilbaem,“ prohlásil mistr světa a Evropy.

Jako kouč neprohrál v lize s Atléticem ani sedmý duel, což je nejlepší série trenéra Realu od dob Luise Molownyho z let 1974 až 1986. „Věříme mu. Jemu i klubu dáváme všechno. Jsme v tom všichni společně a držíme při sobě,“ řekl záložník Casemiro.

Podle něj se Real neustále zlepšuje. „Odehráli jsme tři slušná utkání, která nám pomohla získat sebevědomí a pohodu,“ uvedl osmadvacetiletý Brazilec, jehož spoluhráč Sergio Ramos absolvoval rekordní 43. madridské derby. Nikdo jiný jich nesehrál více.