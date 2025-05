Sparta jede na Baník, který nevzdává boj o Ligu mistrů. ‚Sezona už je úspěšná,‘ míní ostravský Boula

Fotbalisté ostravského Baníku nastoupí v předposledním kole ligové nadstavby proti Spartě. Baník ještě bojuje o druhou pozici, Sparta pak o čtvrtou - zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 17 hodin. Ostravané se v poslední době museli vypořádat se ztrátou zraněných hráčů a oklepat se z proher - vnitřní sílu týmu zmiňují hráči jako velkou zbraň Baníku. Ostrava 11:48 18. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté ostravského Baníku | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia

„Určitě hrajeme týmově. Občas dokážeme menší kvalitu na hřišti nahradit pílí nebo poctivostí,“ říká záložník Baníku Jiří Boula, jak se mužstvo znovu nastartovalo po prohře s Jabloncem a remíze s Olomoucí důležitým vítězstvím v Plzni.

Aktuálně má Baník s Plzní v tabulce stejně bodů a bojují tak o druhé místo, které by zaručovalo start v předkole Ligy mistrů.

„Za výhru v Plzni jsme moc rádi, moc jsme si to užili jak my, tak fanoušci. Pořád je naděje na druhé místo, o které budeme bojovat. Uvidíme, jak bude hrát Plzeň, ale my se budeme snažit vyhrát oba dva zápasy,“ přidává jeden ze střelců v Plzni David Buchta.

„Je to super v tom, že když máme jistotu minimálně třetího místa, tak můžeme hrát v relativním klidu. nejsme tolik pod tlakem jako ostatní týmy,“ pokračuje Jiří Boula, který naráží právě na Spartu, která pod tlakem jistě je.

Ostravané zaskočili Plzeň 2:1. V lize se tak Baník bodově dotáhl na druhé místo Číst článek

Po konci trenéra Larse Friise můžou Pražané totiž přijít o pohárovou Evropu - pouhé dva body na ně ztrácí pátý Jablonec, a práce pátá příčka je první mimo jistotu podzimu v Evropě. A také Plzeň, která na jaře s Baníkem dvakrát prohrála a pustila Ostravany do boje o Ligu mistrů.

Sparta navíc během týdne prohrála finále poháru v Olomouci. V předchozích dvou vzájemných zápasech v sezoně Baník vyhrál na Letné 3:1 a doma remizoval 1:1.

„Ty dva zápasy byly dost odlišné. Venku jsme je přehráli, to jsme hráli opravdu hezký fotbal. Doma se nám to tenkrát tolik nepovedlo. Už dva týdny je vyprodáno, každý jsme v jiném rozpoložení, ale my se budeme snažit vyhrát. Už přes dva týdny je vyprodáno, takže myslím si, že to bude super zápas, úplně atmosféra a my uděláme všechno pro to, abychom vyhráli,“ míní Buchta.

Spartě nezbývá, než se semknout, říká k zápasu v Ostravě Horváth. Baník je podle něj favoritem Číst článek

Baník by měl být ve větší pohodě, nejspíš se vrátí po zranění klíčový záložník Tomáš Rigo a zpět do hry po trestu může Martin Kohút. Sezona je podle Bouly úspěšná už dávno. Ať Baník skončí druhý nebo třetí.

„Myslím, že úspěšná byla už delší dobu. Hlavně tím, že naše ambice před sezonou byly na pohárové umístění a také jsme překonali bodový rekord Baníku. Teď se ta úspěšná sezona ještě trochu více potvrdila a když nám to vyjde, tak může být ještě lepší, než jsme si všichni mysleli, “ dodal záložník domácích Jiří Boula před šlágrem předposledního ligového kola.

Šlágr nedělního programu Chance ligy mezi odvěkými rivaly začne v Ostravě v 17 hodin, stejně jako přímý přenos stanice Radiožurnál Sport.