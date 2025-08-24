ŽIVĚ: Fotbalisté Sparty bojují o osmou výhru v řadě, v malém pražském derby prohrávají s Duklou 1:2
Fotbalisté Sparty přivítají v 6. kole první ligy pražského rivala Duklu. Letenští chtějí prodloužit sérii osmi soutěžních výher a vrátit se do čela tabulky před Slavii. Utkání začalo ve 20 hodin a stanice Radiožurnál Sport jej vysílá v přímém přenosu.
Sparta v nejvyšší soutěži po úvodní remíze v Jablonci 1:1 zvítězila čtyřikrát v řadě. Už tři dny po duelu s Duklou, s níž prohrála jediný z dosavadních 20 ligových duelů, ji v Rize čeká odveta závěrečného předkola Konferenční ligy.
Dukla v minulém kole nečekaně porazila Plzeň 2:0 a připsala si první výhru v ligovém ročníku. Na Letné v dosavadních deseti zápasech nejvyšší soutěže pouze jednou remizovala a devětkrát prohrála. Duel bude pikantní pro jejího trenéra Davida Holoubka, který dříve Spartu vedl.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|8
|14
|2.
|Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|6
|13
|3.
|Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|4
|13
|4.
|Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|4
|12
|5.
|Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|8
|11
|6.
|Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|1
|10
|7.
|Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|1
|9
|8.
|Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|-1
|7
|9.
|Bohemians 1905
|5
|2
|0
|3
|3:7
|-4
|6
|10.
|Dukla Praha
|5
|1
|2
|2
|3:5
|-2
|5
|11.
|Hradec Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|-3
|5
|12.
|Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|-3
|5
|13.
|Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|0
|4
|14.
|Mladá Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|-6
|4
|15.
|Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|-4
|3
|16.
|Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|-9
|1