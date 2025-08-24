ŽIVĚ: Fotbalisté Sparty bojují o osmou výhru v řadě, v malém pražském derby prohrávají s Duklou 1:2

Fotbalisté Sparty přivítají v 6. kole první ligy pražského rivala Duklu. Letenští chtějí prodloužit sérii osmi soutěžních výher a vrátit se do čela tabulky před Slavii. Utkání začalo ve 20 hodin a stanice Radiožurnál Sport jej vysílá v přímém přenosu.

Fotbalisté Sparty Praha

Sparta v nejvyšší soutěži po úvodní remíze v Jablonci 1:1 zvítězila čtyřikrát v řadě. Už tři dny po duelu s Duklou, s níž prohrála jediný z dosavadních 20 ligových duelů, ji v Rize čeká odveta závěrečného předkola Konferenční ligy.

Dukla v minulém kole nečekaně porazila Plzeň 2:0 a připsala si první výhru v ligovém ročníku. Na Letné v dosavadních deseti zápasech nejvyšší soutěže pouze jednou remizovala a devětkrát prohrála. Duel bude pikantní pro jejího trenéra Davida Holoubka, který dříve Spartu vedl.

Tabulka fotbalové ligy 2025/2026 (PLATNÉ K 24. 8. 2025)

Základní část
Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1. Slavia 6 4 2 0 12:4 8 14
2. Sparta 5 4 1 0 10:4 6 13
3. Zlín 6 4 1 1 9:5 4 13
4. Jablonec 6 3 3 0 7:3 4 12
5. Plzeň 6 3 2 1 14:6 8 11
6. Olomouc 6 3 1 2 4:3 1 10
7. Karviná 6 3 0 3 8:7 1 9
8. Liberec 6 2 1 3 8:9 -1 7
9. Bohemians 1905 5 2 0 3 3:7 -4 6
10. Dukla Praha 5 1 2 2 3:5 -2 5
11. Hradec Králové 6 1 2 3 7:10 -3 5
12. Slovácko 6 1 2 3 4:7 -3 5
13. Ostrava 4 1 1 2 4:4 0 4
14. Mladá Boleslav 5 1 1 3 10:16 -6 4
15. Teplice 5 1 0 4 5:9 -4 3
16. Pardubice 5 0 1 4 5:14 -9 1

