Provizorní řešení se protahuje. Sparta nového trenéra stále hledá, ale pod Ščasným má výsledky

Sparta odvolala trenéra Pavla Hapala na konci července a na jeho místo dosadila sportovního ředitele Zdeňka Ščasného. Toto řešení sama označila jako provizorní s tím, že nového kouče hledá. Jenomže od té doby se alespoň navenek nic neděje.

„Já bych se k tomu vůbec nevyjadřoval, poprosím vás o otázky k zápasu,“ nechtěl Ščasný téma komentovat po poslední výhře 4:0 nad Teplicemi.

Zatím nejjasněji tak mluvil hned po své obnovené premiéře na sparťanské lavičce před dvěma týdny: „Nejsem schopný říct, jestli tam budu do čtvrtka, příštího týdne nebo reprezentační pauzy. V každém případě chceme přivést dobrého trenéra.“

To, že by od Sparty dostali nabídku, už v minulých dnech odmítli trenéři z české ligy, kteří by připadali v úvahu. Tedy například Martin Hašek z Bohemians nebo Václav Jílek z Olomouce.

Vaclík: Změna pomohla

Bývalý sparťanský záložník Lukáš Zelenka navíc nedávno odhadl, že Češi se teď na Letnou nepohrnou: „Myslím, že trenérům z Čech se do Sparty nechce. To, co udělali s trenérem Hapalem, se podle mě nedělá. Bud to složité,“ řekl Radiožurnálu.

Pro definitivní rozhodnutí, s jakým trenérem bude Sparta pokračovat, se nabízí reprezentační přestávka na začátku září. Pro letenský tým to však problém být nemusí, Sparta se pod koučem Ščasným zvedla.

„Od té doby mají výsledky. Když se to vezme podle výsledků, změna Spartě určitě pomohla, hodnotí ze Španělska bývalý brankář týmu Tomáš Vaclík.

Sparta to pod Ščasným může potvrdit proti Příbrami, proti které na Letné nastoupí v 18 hodin, server iROZHLAS.cz ze zápasu připravuje online přenos.

