Měli jsme dát o dvě branky více. Musíme zapracovat na proměňování šancí, myslí si trenér Sparty Friis

Pět odehraných kol a plný počet patnácti bodů. Takovou bilanci mají v novém ročníku Chance ligy vedoucí fotbalisté Sparty. V Jablonci zvítězili 2:1. Po snížení domácích v 89. minutě byl ale závěr ještě napínavý. A po závěrečné píšťalce se tleskalo jak vítězným sparťanům, tak poraženým jabloneckým. Jablonec nad Nisou 14:06 18. srpna 2024

Fanoušci obou táborů ve vyprodaném hledišti jabloneckého stadionu po skončení sobotního duelu slyšeli potlesk. Trenér Sparty Lars Friis pak přiznal, že si Letenští cestu za výhrou sami zkomplikovali.

„Myslím si, že jsme si zápas zkomplikovali sami. Měli jsme dát minimálně o dvě tři branky více. Když soupeře pustíte do šancí, závěr zápasu je logicky hektický. Měli jsme opravdu velké šance, které jsme neproměnili. Na tom musíme zapracovat,“ prohlásil dánský trenér.

Jablonec se ve srovnání s loňským ročníkem nejvyšší soutěže pod trenérem Lubošem Kozlem prezentuje odlišnými výkony a hlavně hrou.

„Jablonec se od začátku ročníku prezentuje velmi zajímavým fotbalem. Hrají podobný styl jako my a šlape jim to, osobně se mi moc líbí. Když jsme je před zápasem rozebírali, tak šly vidět jasné principy jejich hry. My jsme jejich tak ve druhé půli podpořili tím, že jsme nedali šance, kterých jsme měli dost, poté zápas mohl vypadat jinak,“ říkal kapitán letenského celku David Pavelka.

„Špatné řešení finálních situací, mohli jsme to držet ve větším klidu. Pak by se prostřídalo tak, jak to bylo naplánované. Musíme to rozebrat, podívat se na to, natrénovat a příště to řešit jinak,“ přiznal Pavelka.

Po porážce tentokrát byli spokojeni také jablonečtí fotbalisté. Hlavně s ohledem na předvedený výkon.

„Náš cíl byl se Sparty nezaleknout. Mají kvalitu a my chtěli odejít se zdviženou hlavou. To se nám povedlo,“ uzavřel ohlédnutí za sobotním duelem David Puškáč.

