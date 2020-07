Sparťané oslavují po zisku poháru nový začátek, liberecký Pešek nechápe Frýdkův šlapák

Dlouho byli terčem různých vtípků, slavnému a bohatému klubu šest let unikala další cenná trofej. Teď ale sparťanské čekání na úspěch skončilo, ve finále fotbalového domácího poháru v Liberci zvítězili Pražané 2:1. Kromě dokonalého gólového obratu Letenských byla ale k vidění i jedna velmi sporná situace. Liberec 11:07 2. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním ze strůjců pohárového úspěchu je i kouč Sparty Václav Kotal | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Martin Frýdek v první půli snad až zázračně unikl červené kartě. Podle mnohých měl být po zákroku, při kterém došlápl kolíky svých kopaček na hrudník ležícího Tomáše Malínského, na cestě do šaten. Tedy myslí si to liberecký Jakub Pešek.

„Ten zákrok Frýdka na Malinu nechápu, měl jít ven. Když na něj šlápne, je to nesportovní chování. Nedokážu to pochopit,“ kroutil hlavou křídelník Slovanu.

„Z lavičky jsem neviděl vůbec nic. Bylo to dost rychlé, nevím,“ vyjádřil se ke spornému momentu sparťanský kouč Václav Kotal. Ten si po gólovém obratu později naopak pořádně zblízka prohlédl a osahal zlatý pohár pro vítěze.

Nadšení sparťanů, kteří radostně poskakují s trofejí nad hlavou, to tu dlouho nebylo. Konkrétně šest let, a i to svědčí o tom, že mají za sebou Letenští složité období plné různých pádů a přehmatů.

„Dá se to vnímat jako nějaký nový začátek. Tým ukazuje potenciál, a aby to dokázal posouvat na další úroveň, potřebuje si i ověřit, že zvládne těžké finále, těžké momenty. Vnímám to jako odrazový můstek,“ řekl sparťanský kapitán Bořek Dočkal.

Tak kam až se z něj sparťané odrazí? Třeba do základní skupiny evropských pohárů. Ziskem téhle trofeje si totiž zajistili účast ve 3. předkole Evropské ligy.