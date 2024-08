Na Spartě bývá skvělá atmosféra a s Malmö to bude výjimečné, myslí si Horváth. V útoku čeká Olatunjiho

Fotbalisté pražské Sparty můžou v úterý postoupit po devatenácti letech do hlavní fáze Ligy mistrů. V závěrečné části kvalifikace vyzvou v domácí odvetě švédské Malmö a z úvodního utkání mají dvougólový náskok. „Na Spartě bývá skvělá atmosféra a s Malmö to bude výjimečné,“ těší se fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 11:03 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Pešek, Matěj Ryneš a Kaan Kairinen slaví gól do sítě Malmö | Foto: Bildbyran | Zdroj: Profimedia

Kdybyste se stal trenérem Sparty, na co byste kladl největší důraz před úterním duelem?

Určitě musí být koncentrovaní, ale ne příliš silně. Hráči si nemůžou říct, že nebudou nervózní a že to bude jednoduché. Na každého to v různém momentu padne a je důležité, aby věděli, co se může stát. Všichni si přejeme, aby šla Sparta do vedení, ale může také první gól inkasovat. Realizační tým jednoduše musí pracovat se všemi scénáři.

Jak jste pracoval s tím, když jste šli do zápasu s nějakým náskokem z předchozího duelu? Je to přeci jen pozice, kdy se dá pouze ztratit.

Když se podá stejný výkon, tak by to mělo vyjít. Před prvním zápasem to bylo vyrovnané, teď jsou o krok před soupeřem. Teď musí Sparta myslet na to, že chce vyhrát a postoupit.

Trenéru Sparty Larsi Friisovi budou k dispozici všichni klíčoví hráči kromě dlouhodobě zraněného Imanola. V Malmö nastoupil od začátku na hrotu útoku Victor Olatunji. Padne podle vás volba znovu na něj, nebo nastoupí Jan Kuchta, případně nová posila Albion Rrahmani?

Kdyby nastoupil kdokoliv jiný než Victor Olatunji, tak by to bylo překvapení. Nedal sice gól, ale je velmi platný v jiných aspektech. Sparta minulý týden hrála stylem, který Malmö nevyhovoval. Do šancí soupeře nepouštěla a naopak svoje šance využila. Spartě v prvním zápase sestava sedla a nevidím důvod ji měnit.

Na sociálních sítích se objevila spekulace, že italská Boloňa poslala na Letnou osmnáct miliónů eur za potencionální přestup jednadvacetiletého stopera Martina Vitíka. To se jistě dostalo i k samotnému hráči. Myslíte, že to dokáže tak mladému hráči zkomplikovat přípravu na zápas?

Myslím, že Vitík není jediný, na koho přišla nabídka. Když se týmům daří, tak o jejich hráče je vždy zájem. Většinou je ale mezi kluby dohoda, že pokud se do Ligy mistrů postoupí, tak se dá hráči k odchodu zelená nebo se rozloučí až v zimě. Italská liga by pro Martina byla velká výzva, ale zahrát si Ligu mistrů s klubem, kde hráč přišel do velkého fotbalu, je sen každého fotbalisty. Záleží na hráči a na blízkých lidech.

Vy byste Martina Vitíka do Boloně pustil?

Pokusil bych se mu nabídnout variantu, že by to bylo možné, až se postoupí do základní skupiny Ligy mistrů. A jestli Spartu ta částka uspokojí, tak by hráči měli chodit do lepších soutěží a klubů, než je Sparta. To je normální jev a tohle je jasný příklad.

Za předpokladu sparťanského postupu, myslíte, že na Letné budou ještě posilovat kádr? Nebo ze Sparty někdo odejde?

Myslím, že se to může stát a dovedu si to představit. Nabídky na tři nebo čtyři hráče jistě jsou. Pokud by Sparta nepostoupila, to si tedy nedovedu představit, tak změny v kádru jistě budou.

Myslí fotbalista na velkou odměnu, o kterou se v nejlepší fotbalové soutěži světa hraje? Vítěz souboje si přijde na 18,62 milionu eur (zhruba 466 milionů korun).

To nevím, spíše myslí na částku, která přistane na jeho osobním kontě. To spolu souvisí, prémie za Ligu mistrů nejsou v Česku obvyklé, peníze jsou samozřejmě součástí myšlenek, ale přímo během zápasu na to hráči nemyslí.

Utkání Sparty s Malmö začíná ve 21 hodin a přímý přenos stanice Radiožurnál Sport budete komentovat. Jak se těšíte?

Samozřejmě se těším. Sluchátka sice atmosféru ubírají, ale až bude hrát úvodní znělka, tak si je sundám, abych si atmosféru užil naplno. A doufám, že i na konci bude hymna znít ještě jednou. Na Spartě bývá skvělá atmosféra a s Malmö to bude výjimečné. Ve skupině jsou sice čtyři zápasy, ale s Malmö jde o všechno. Uvědomuji si to zpětně z mých zápasů proti Kodani nebo Mariboru, je to opravdu jiný pocit.