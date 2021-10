Návrat Krejčího mladíšho proti Lyonu na body nestačil. ‚Ukázal, co v něm je,‘ chválil záložníka Vrba

Fotbalisté Sparty ve skupině Evropské ligy poprvé prohráli. V přímém souboji o první místo ve skupině na Letné ztratili dvoubrankový náskok a podlehli Lyonu 3:4. Dva góly Pražanů dal Lukáš Haraslín, třetí přidal v nastavení střídající Ladislav Krejčí mladší, který po zranění nastoupil do zápasu po téměř třech měsících. Praha 6:53 22. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí mladší a David Pavelka | Zdroj: Profimedia

Z výsledku byli pochopitelně zklamaní, vždyť po 19 minutách a dvou trefách Haraslína se zdálo, že na Letné je zaděláno na pořádné překvapení. Nakonec Sparťané proti Lyonu nebodovali, jejich fanoušci ale po utkání hráčům za výkon poděkovali a jméno Ladislava Krejčího mladšího vyvolávali speciálně.

Sparťan Ladislav Krejčí mladší se vrátil po zranění, na body proti Lyonu to ale nestačilo

„Převažuje zklamání. Jsem strašně za to, jaký výkon kluci předvedli. Je vidět, že jako tým jsme silnější a silnější. Chtěl jsem se vrátit, abych nějak pomohl týmu, ale bohužel to nebylo stoprocentní, nezískali jsme ani bod. To mě strašně mrzí,“ litoval v rozhovoru pro klubovou televizi Sparty Ladislav Krejčí mladší.

Důrazný záložník kvůli svalovému zranění zápasy svého týmu dlouho sledoval jen z tribuny, před utkáním s Lyonem naposledy nastoupil 28. července. V duelu s francouzským soupeřem do hry naskočil ve třiasedmdesáté minutě, krátce před vyloučením hostujícího obránce Gusta.

„Myslím, že v té části utkání ukázal, co v něm je, a co my doufáme, že bude předvádět dál. Přiznám se, že jsme měli obavy z delšího časového úseku, aby nevzniklo to, co vzniklo před čtyřmi týdny. To jsme chtěli, aby měl větší zátěž a stalo se to, že pak marodil další čtyři týdny. Nechtěli jsme udělat stejnou chybu,“ přiznal sparťanský trenér Pavel Vrba.

V tabulce skupiny A jeho tým zůstává druhý s jednobodovým náskokem před Rangers. „Jsem přesvědčen, že pokud skupinu zvládneme a postoupíme do dalších pohárových skupin i v příštích letech, bude to odrazový můstek, abychom příště takové zápasy zvládli lépe,“ doplnil sedmapadesátiletý Vrba.