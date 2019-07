Kamerunský záložník Mandjeck si stěžuje na Spartu. ‚FIFA nás kontaktovala,‘ potvrzuje mluvčí

Kamerunský reprezentant Georges Mandjeck si u Mezinárodní fotbalové federace FIFA stěžuje na pražskou Spartu, kde má ještě rok smlouvu. Třicetiletý záložník však údajně kontrakt považuje za neplatný a chce ho předčasně rozvázat. Sparta situaci řeší s FIFA. Praha 11:31 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Georges Mandjeck v dresu pražské Sparty | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Mandjeck přišel do Sparty před dvěma lety v rámci rozsáhlých změn pod vedením tehdejšího italského trenéra Andrey Stramaccioniho. V letenském mužstvu se však neprosadil, zasáhl jen do deseti ligových utkání a po půl roce se vrátil do Met na hostování. Na minulou sezonu si defenzivního středopolaře vypůjčilo Maccabi Haifa. Momentálně má Mandjeck po mistrovství Afriky dovolenou, po níž by se měl vrátit do Sparty. To však nevypadá reálně.

„Před nějakou dobou jsme byli kontaktováni ze strany FIFA, že po nás chtějí vyjasnit některé věci související s Georgesem Mandjeckem. V tuhle chvíli jsme ve fázi druhé odpovědi nebo vysvětlování. Je to věc týkající se smluvního vztahu mezi klubem a hráčem,“ řekl tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Podle francouzského listu L'Équipe a dalších médií si Mandjeck u FIFA stěžoval na nevyplacené bonusy i na to, že ve Spartě nedostal zaměstnaneckou smlouvu, ale byl vedený jako osoba samostatně výdělečně činná, což je v ČR běžnou praxí a souladu s tuzemskou legislativou oproti dalším zemím Evropské unie.

„To si odvodila některá média, že je to o OSVČ a tak. Tam se řeší primárně jiné věci,“ konstatoval Kasík bez dalších podrobností.