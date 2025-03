Spor o olomoucký trávník. Friis si po výhře stěžoval na stav hřiště, trenér Sigmy Janotka nesouhlasí

„Takové utkání bychom na podzim prohráli. Je pro nás velkým povzbuzením, že takové ošklivé zápasy dokážeme vyhrávat a byla to pro nás dobrá příprava na derby. To budeme hrát na hřišti, které bude vypadat o něco lépe než v Olomouci,“ nechal se slyšet brankář Sparty Peter Vindahl.

„Nebyly to podmínky, při kterých můžete kombinovat a hrát nakrátko. Není to styl, kterým bychom se chtěli prezentovat, ale bohužel kvůli hřišti jsme museli změnit taktiku a hrát více. na dlouhé balony za obranu. Bylo to opravdu těžké, při jedné dlouhé rozehrávce se mi tráva doslova utrhla pod stojnou nohou,“ pokračoval Vindahl.

Vindahlova slova potvrdil i krajan a trenér Letenských Lars Friis.

„Podle mě by měla existovat nějaká pravidla. Hřiště bylo v pohodě, ale bylo hrozně vysušené, nebyli jsme schopni si dát pět přihrávek za sebou. Jak máme fotbal někam posouvat, když hrajeme v takových podmínkách. Přál bych si, abychom obecně byli schopni vytvářet podmínky, které by hráče a fotbal v Česku posouvali,“ prohásil Friis

Naopak kouč Sigmy Tomáš Janka uvedl, že hřiště Androva stadionu, které je jinak vyhlášené svou kvalitou, mu suché nepřipadalo.

„Co se týče kropení hřiště, tak si myslím, že bylo pokropený před zápasem, takže já nemám potřebu se nějak vyjadřovat,“ zakončil stroze trenér Olomouce Tomáš Janotka.