V Plzni uvidíme boj o každý metr hřiště. Pokud Slavia vyhraje, hodně to napoví o titulu, říká expert Horváth

Ve fotbalové Chance lize se schyluj k velkému šlágru - už v neděli večer je totiž na programu šlágr mezi druhou Plzní a první Slavií. Nejen o něm mluvil expert Radiožurnálu Pavel Horváth. Plzeň 10:22 23. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský Pavel Šulc v souboji o míč s Tomášem Holešem ze Slavie | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: Profimedia

Na závěr sobotního kola čekal pražskou Spartu souboj s posledními Českými Budějovicemi, výhru 2:1 zařídili góly, které padly až po 60 minutách hry. Čím to bylo?

Sparta měla převahu, ale brankář Colin Andrew předvedl spoustu dobrých zákroků. Výborný výkon brankáře, v defenzivě byly Budějovice horší.

Jak si viděl neuznaný třetí gól Sparty, kdy Jan Kuchta po neproměněné šanci spadl na brankáře Andrewa, který poté nemohl zasáhnout a následně byl ošetřován?

Bylo to nepřehledné, ale myslím, že se to dalo uznat. Nebylo to úmyslné a od obránce přišel malý faul. Ale následný Kuchtův faul nebyl takový, aby rozhodčí museli branku neuznat.

Podobně jako Sparta se trápil i Baník Ostrava, který rozvlnil teplickou síť až v 77. minutě. Potvrzují Teplice to, že hrají dobře, ale nezískávají body?

To je nepříjemné hlavně pro týmy, které hrají na spodku tabulky. Všichni vás utěšují tím, že hrajete dobře, vytváříte si šance, ale nic to nepřináší a nepřichází body a to není dobré. Teplice takový start neočekávaly a v dalších zápasech musí zabrat.

Od 19 hodin hostí Plzeň aktuálního lídra soutěže, pražskou Slavii. Pokud Pražané vyhrají, bude o titulu rozhodnuto?

To je častá otázka, ale myslím, že nás čeká ještě mnoho zápasů. Pokud Slavia vyhraje, tak to hodně napoví. Hraje se o hodně bodů a nikdo by neměl říkat, že to je hotové.

Los osmifinále Evropské ligy přidělil fotbalistům Plzně soupeře z Itálie, narazí na Lazio Řím Číst článek

Jaký očekáváš zápas?

Uvidíme boj o každý metr hřiště. Čeká nás spousta soubojů a vypjaté utkání, pro fanoušky to musí být velké lákadlo.

Na plzeňské straně se daří Rafiu Durosinmimu, který rozhodl o postupu Plzně do osmifinále Evropské ligy. Může být klíčovým mužem i proti Slavii?

V poslední době hraje zajímavě, ve dvou zápasech dal čtyři góly. Je to parádní forma, jsem na něj zvědavý a čeká ho souboj s nepříjemnými stopery Slavie, například Igohem Ogbuem.

Zajímavý zápas prožije Tomáš Chorý, kterého po letním přestupu čeká návrat do Štruncových sadů. Teď už ale v dresu pražské Slavie. Jakého se dočká přivítání?

Na to se opravdu těším. Bude to jedno z mnoha témat, které bude fanoušky zajímat. Také zmíním Jindřicha Staňka, který také přestoupil nedávno a ten vztah ještě není úplně zahojený.