O titul pořád bojují tři týmy, myslí si po debaklu v Plzni kouč Sparty Priske. Panáka i přes chyby podržel

Fotbalisté Sparty nedokázali odpovědět na výhru Slavie 4:0 nad Teplicemi a ve 24. ligovém kole si odvezli z Plzně debakl 0:4. Vítězný gól vstřelil v závěru po chybě stopera Filipa Panáka Tomáš Chorý. Útočník Plzně se v zápase prosadil dvakrát, další góly přidali Souaré a Šulc. Plzeň 10:02 11. března 2024

„Sparta má svoji kvalitu, ale tu nepotvrdila. Byli jsme dobře nachystaní a využili jsme všeho, co nám Sparta dovolila,“ užíval si výhru nad Spartou dvougólový střelec Tomáš Chorý, kterého potěšilo, že Viktoria Pražanům i s úroky odplatila podzimní těsnou porážku 1:2 na Letné.

„Pro mě je ten skalp Sparty strašně cenný, protože jsem měl v hlavě zápas u nich, kdy jsme mohli v 94. minutě vyrovnat na 2:2, ale na konci Vitík vyhlavičkoval střelu z čáry. Nezapomenu na to, kdy Vindahl přede mnou začal pumpovat, to ve mě zůstalo dlouho a nahecovalo mě to. Cítil jsem, že dneska bude ten moment, kdy jim to vrátíme, a to se potvrdilo. Jsem rád nejen za sebe, ale za celý tým,“ hodnotil odchovanec olomouckého fotbalu.

Těžil také z velké chyby Filipa Panáka, který před rozhodující brankou namazal plzeňskému Červovi, po změně stran si srazil do sítě ránu Sourého a vyrobil i další minely.

„Těžko se mi hned po zápase hodnotí jednotliví hráči. Věřím tomu, že Filip chtěl odevzdat nejlepší výkon, ale byly tam chyby, které obvykle nedělá,“ nechtěl kouč Sparty Brian Priske svalovat vinu jen na Filipa Panáka, i když dva inkasovaného góly nesly jeho výrazný podpis. Poté přišlo vyloučení Krejčího a hra Pražanů se sesypala.

Mizerný odkop Panáka, Vindahl neudržel střelu Červa a dorazil Chorý, 1:0

„V druhé půli naše hra ztroskotala. Do toho přišla červená karta, to se pak soupeři hraje jinak. Plzeň nás ničím nepřekvapila, pro nás to byl špatný zápas a nic se nám nedařilo. Tím pro nás tenhle zápas končí, musíme to hodit za hlavu a jet dál. Babrat se v tom by byl nesmysl, pořád jsme první a cíle máme pořád stejné,“ konstatuje stoper Sparty Martin Vitík.

Sparta tak vede ligu už jen o bod před Slavií, třetí Viktoria je zpět o bodů devět a Brian Priske ji stále počítá mezi konkurenty v boji o titul.

„Z mého pohledu se nic nemění, v boji o titul jsou pořád tři týmy,“ říká dánský trenér.

Naopak plzeňský kouč Miroslav Koubek si je vědom, že devítibodová propast na čelo tabulky se bude jen těžko smazávat.

„To bychom museli hrát Spartou a Slavií každý týden, jinak je to velký náskok,“ říká s nadsázkou trenér Viktorie Miroslav Koubek.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 11. 3. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 24 19 3 2 55:19 60 2. Slavia 24 18 5 1 50:17 59 3. Plzeň 24 16 3 5 59:28 51 4. Slovácko 24 11 5 8 33:28 38 5. Ostrava 24 10 4 10 33:28 34 6. Mladá Boleslav 24 9 6 9 40:38 33 7. Olomouc 24 9 6 9 33:32 33 8. Liberec 24 8 8 8 35:36 32 9. Teplice 24 8 7 9 25:28 31 10. Jablonec 24 6 10 8 31:36 28 11. Hr. Králové 24 6 9 9 26:33 27 12. Bohemians 1905 24 6 9 9 20:31 27 13. Pardubice 24 6 5 13 23:35 23 14. Zlín 24 4 7 13 28:52 19 15. Č. Budějovice 24 5 3 16 25:52 18 16. Karviná 24 4 4 16 23:46 16