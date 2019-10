V těžkých chvílích nás podržel, chválil trenér Jílek brankáře Heču po utkání s Bohemians

Sparťané vyhráli 4:0 a jejich nejlepším hráčem byl brankář. Smysl to možná úplně nedává, ale při zápase 14. ligového kola na Letné tomu tak skutečně bylo. Sparta Bohemians deklasovala, za tři body ale může být vděčná především gólmanovi Milanu Hečovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co řekl o výkonu sparťanského gólmana trenér Václav Jílek si poslechněte v příspěvku Marka Augustina

„Ano, bylo to super. Vyhráli jsme 4:0, fanoušci si to užívali a my taky. Vzdadu tam sice byly chyby, ale Bohemka je naštěstí nedokázala potrestat a my jsme měli asi tři šance a padly z toho dva góly,“ chválil pro Radiožurnál produktivitu svých spoluhráčů osmadvacetiletý gólman.

Fotbalisté Sparty rozstříleli Bohemians 4:0, Ostrava si rozdělila body za remízu s Olomoucí Číst článek

Trenér Bohemians u autové čáry sledoval jak jeho tým zahazuje šanci za šancí. Po rychlém gólu Libora Kozáka se Heča předvedl proti střele Jana Vodháněla, hlavičce Lukáše Hůlky nebo po trestném kopu Jakuba Podaného. A Sparta - a to letos nebývá zvykem - o vedení nakonec nepřišla.

„O tom svědčí statistika střel, ať už všech nebo jen těch na branku. I o tom, že nejlepším hráčem domácích byl za stavu 4:0 vyhlášen brankář. To jsou zkrátka fakta,“ vyřkl slova uznání směrem k Hečovi trenér Bohemians Luděk Klusáček.

„Musím vyseknout poklonu Milanu Hečovi, který nás v těch těžkých situacích podržel. Měl tam tři velmi náročné zákroky a ty zvádl a tím nás udržel ve hře,“ pochválil trenér Letenských Václav Jílek brankáře, kterému v posledních zápasech dává přednost před rumunským reprezentantem Florinem Nitou.

Sparta po vítezství 4:0 nad Bohemians zůstává v tabulce sedmá. Od první Slavie, která bude dnes hrát na stadionu duhé Plzně, ji dělí 14 bodů.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 27. 10. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 13 11 2 0 28:3 35 2. Plzeň 13 9 2 2 26:12 29 3. Ml. Boleslav 13 8 1 4 27:16 25 4. Jablonec 14 7 3 4 26:20 24 5. Slovácko 14 7 3 4 20:19 24 6. Ostrava 14 7 1 6 24:18 22 7. Sparta 14 6 3 5 27:19 21 8. Olomouc 14 4 6 4 20:20 18 9. Teplice 14 4 6 4 12:17 18 10. Liberec 13 4 3 6 18:19 15 11. Bohemians 1905 14 4 3 7 17:26 15 12. Č. Budějovice 13 4 2 7 18:25 14 13. Příbram 14 3 3 8 12:25 12 14. Karviná 13 2 5 6 11:16 11 15. Zlín 14 3 2 9 9:21 11 16. Opava 14 2 3 9 7:26 9