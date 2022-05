Dočkal po sezoně ukončí kariéru, kapitána fotbalové Sparty česká poslední zápas ve finále poháru

„Chtěl bych oznámit, že finále poháru na Slovácku bude můj poslední zápas profesionální kariéry,“ řekl Dočkal.

„Slušelo by se tímto poděkovat jednak klubu a lidem v něm za ty roky, které jsem tu měl možnost strávit, fanouškům za jejich podporu a za to, že díky nim se vztah ke klubu za ty roky roky neustále prohluboval, a v neposlední řadě samozřejmě i rodině. Jsem všem vděčný za to, že jsem ty roky ve Spartě mohl strávit a vážím si toho,“ dodal.

Slávistický odchovanec získal dva tituly, po jednom s Libercem a se Spartou, s níž dvakrát triumfoval i v domácím poháru a jednou i v Superpoháru.

S Pražany se může rozloučit ziskem další trofeje. Ještě předtím se ve středu na Letné rozloučí se sparťanskými fanoušky v ligovém duelu 4. kola nadstavbové skupiny o titul proti Slovácku. Spartu však už nepovede trenér Pavel Vrba, kterého klub v pondělí odvolal. Mužstvo bude do konce sezony dočasně trénovat Michal Horňák.

Čas na rodinu

„Na Letné jsem toho zažil opravdu hodně, odehráli jsme tady nezapomenutelné zápasy. Cítím se tady opravdu dobře a některé zážitky ve mně zůstanou celý život,“ uvedl Dočkal.

V reprezentaci, jíž dělal i kapitána, odehrál Dočkal 43 zápasů a vstřelil sedm branek. Vyzkoušel si také čtyři zahraniční angažmá. Hrál za Konyaspor, Rosenborg, Philadelphii a čínský klub Che-nan Ťien-jie.

Po konci kariéry se hodlá věnovat rodině. „Hodně se mnou cestovala, přizpůsobila se mé kariéře, byl jsem taky často pryč z domova. Teď chci být u výchovy kluků a prožít s nejbližšími spoustu zážitků,“ prohlásil Dočkal.