Fotbal bývá občas spravedlivý a páté místo odpovídá celé sezoně. Je to velké zklamání, hodnotil Lafata

V posledním zápase sezony chtěli sparťanští fotbalisté ještě zabojovat o třetí místo a přímý postup do Evropské ligy, ale místo toho klesli v ligové tabulce na konečnou pátou příčku. Stadion Bohemians, kde remizovali 0:0, proto opouštěli zkroušení. Praha 12:05 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Sparty David Lafata po svém posledním zápase v kariéře | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Zatímco konkurenti své zápasy zvládli, sparťané zaváhali.

„Zklamání je to velké, protože na Spartě se bere jen první místo. Na druhou stranu je třeba říct, že jsme to honili až na konci a občas fotbal bývá spravedlivý a myslím, že bohužel to páté místo odpovídá celé sezoně, jak probíhala,“ popsal Radiožurnálu kapitán Sparty David Lafata, pro kterého byl zápas na Bohemians posledním v kariéře.

Slavia uhájila v posledním kole druhou příčku, třetí je Jablonec. Jihlava podlehla Karviné a sestupuje Číst článek

Sparťany může pokles v tabulce mrzet i kvůli evropským pohárům. Zatímco bronzová příčka by znamenala přímý postup do základní skupiny Evropské ligy a čtvrté místo předposlední předkolo, teď budou muset boj v kvalifikaci zahájit ještě o jedno kolo dřív.

„Problém to samozřejmě je. Je to komplikace. Plánujeme si přípravu takovým způsobem, abychom do toho vstoupili připraveni. Je to o dva zápasy více, pokud budeme chtít postoupit a to budeme chtít,“ poznamenal trenér Pavel Hapal.

Sparta pátým místem vyrovnala své nejhorší umístění v historii samostatné české ligy. Podle útočníka Josefa Šurala za to mohly hlavně výkony na hřištích soupeřů.

„Nebráníme vůbec dobře. Prostě jsme poztráceli hromady bodů venku. Zápasy jsme si poztráceli sami a v mých očích jsme měli mít, kdybychom byli víc jako mančaft a táhli za to víc a víc spolu za tím šli, tak minimálně o 10 bodů víc,“ popsal Šural.

Sparťany sice čeká dovolená, ale vedení klubu už teď začíná pracovat na posílení. Podle několika zdrojů má zájem například o útočníka Benjamina Tetteha z Bohemians.