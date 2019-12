Kapitán Mladé Boleslavi po prohře na Spartě zuřil. ‚Simulují a sudí to píská,‘ říká Matějovský

Fotbalisté Mladé Boleslavi přišli v ligové tabulce o třetí místo. Ve šlágru 19. kola nejvyšší soutěže prohráli na hřišti Sparty 2:5 a třetí příčku přepustili právě Pražanům. Kromě zklamání z výsledku někteří hostující hráči cítili po zápase křivdu a Marek Matějovský prozradil, co mu konkrétně vadilo. Praha 8:16 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Matějovský | Zdroj: Profimedia

Fotbalisté Mladé Boleslavi v přímém souboji o třetí místo v lize prohráli na Spartě 2:5. Kapitán Středočechů Marek Matějovský byl po utkání hodně rozmrzelý.

Zatímco Sparťané po utkání slavili a prozpěvovali si se svými fanoušky, hráči Mladé Boleslavi odcházeli skleslí do kabin. Mezi novináře pak přišel duel hodnotit kapitán Středočechů Marek Matějovský. Začal pozvolna, ale pak se rozmluvil.

„Jak jsem to viděl ze hřiště, tak většina hráčů Sparty z mého pohledu spoustu věcí přihrává. Guélor Kanga, Georges Mandjeck, Srdjan Plavšič a tady se jim to píská. Několikrát jsem viděl třeba Kangu, že lehnul, pak viděl, že z toho nic není, tak běhal jak srnka. Je to složité, když to sudí píská, tak vás to dostane pod tlak,“ postěžoval si na výkon rozhodčího Rejžka viditelně frustrovaný Matějovský.

Zkušenému záložníkovi se během zápasu nelíbilo především chování některých domácích fotbalistů. Prostor reagovat na Matějovského slova dostal na tiskové konferenci taky mladoboleslavský trenér Jozef Weber. Ten ale až tak sdílný nebyl.

„Nechci si nějakou hloupou větou kazit dojem z toho vynikajícího utkání, ale na hřišti byli i lidé, kteří tempu ani kvalitě zápasu nestačili,“ řekl hostující kouč, aniž by kohokoliv jmenoval. Ať už svoji poznámku trenér Středočechů myslel jakkoliv, porážku svého týmu žádným vnějším vlivům nepřičítal.

„Chtěl bych pogratulovat domácím, protože po vynikajícím ligovém utkání nás zaslouženě porazili. Přestože jsme chvílemi drželi krok, tak v rozhodujících chvílích ukázala Sparta kvalitu,“ uznal po prohře na Spartě trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 9. 12. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 19 16 3 0 41:3 51 2. Plzeň 19 11 4 4 34:18 37 3. Sparta 19 9 5 5 39:26 32 4. Ml. Boleslav 19 10 2 7 37:29 32 5. Jablonec 19 9 5 5 32:25 32 6. Ostrava 19 9 3 7 30:23 30 7. Č. Budějovice 19 9 3 7 32:29 30 8. Slovácko 19 8 5 6 24:25 29 9. Liberec 19 7 3 9 30:30 24 10. Olomouc 19 5 9 5 24:24 24 11. Teplice 19 5 7 7 17:28 22 12. Bohemians 1905 19 5 4 10 19:31 19 13. Zlín 19 5 3 11 14:30 18 14. Opava 19 3 5 11 9:29 14 15. Karviná 19 2 7 10 13:27 13 16. Příbram 19 3 4 12 14:32 13