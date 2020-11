Je to jedna z věcí, která mě mrzí nejvíc, lituje Čelůstka. Spartu čeká ve Skotsku prázdný stadion

Plný stadion zpívající klubovou hymnu „You’ll Never Walk Alone“. Tak to běžně vypadá v Glasgow před zápasy fotbalistů Celtiku. Sparťané o tenhle zážitek tentokrát přijdou.

„Oni zpívají to You’ll Never Walk Alone a to je opravdu úžasné,“ vzpomíná bývalý brankář Tomáš Poštulka.

Ten zažil utkání v Celtic Parku před 16 lety v dresu Teplic a viděl při tom i tehdejšího šéfa Mezinárodní fotbalové federace.

„Tehdy jim před naším zápasem Sepp Blatter dával cenu pro nejlepší fanoušky loňského roku.“

Prázdné tribuny

Jenže místo téhle atmosféry ochutnají sparťani ve Skotsku maximálně hlasy protihráčů, trenérů a hvizd píšťalky rozhodčího.

„Je to jedna z věcí, která mě mrzí nejvíc. Dostali jsme velké týmy, velké krásné stadiony a tohle mě mrzí hrozně moc,“ říká fotbalista Sparty Ondřej Čelůstka před zápasem Evropské ligy na stadionu skotského Celtiku.

Utkání Celticu Glasgow a Sparty Praha začíná od 21.00, stejně jako utkání Hoffenheim-Liberec.