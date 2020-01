Fotbalová Sparta posiluje. Z juniorky anglického Leicesteru přichází Lukáš Hušek

Hušek je odchovancem Jablonce, odkud v létě 2016 zamířil do Leicesteru.

„Je to urostlý, fyzicky vybavený obránce s dobrou rozehrávkou oběma nohama. Svou perspektivu a talent potvrzuje v reprezentačním výběru do 20 let, kde podává dobré výkony,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Hušek už za rezervu letenského celku odehrál poločas ve středečním úvodním utkání v Tipsport lize s Varnsdorfem (1:1). „Lukáš se nadále musí zlepšovat ve všech herních činnostech. Na začátku bude působit pod vedením trenéra Václava Kotala, který rozvine jeho potenciál,“ uvedl Rosický.

Devatenáctiletý fotbalista naváže na svého bratra Luboše, který ve Spartě mezi lety 2006 a 2013 s přestávkami působil. Celkem si připsal za A-tým letenských 88 startů.

