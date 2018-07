Postup do Evropy, domácí titul. Na Spartě si znovu dávají podobné cíle, splní je pod Hapalem?

„Prvním cílem bude postoupit z kvalifikací do základní skupiny Evropské ligy, pak se Sparta musí vrátit do boje o titul, vrátit titul na Letnou,“ vyhlásil generální ředitel Sparty Adam Kotalík cíle před novou sezonou.

Jiné ani vyhlásit nemůže. Pražský klub je zvyklý získávat trofeje, třebaže se musel v posledních letech častokrát sklonit zejména před uměním Plzně. Teď by rád zpátky na vrchol, jenomže v přípravě vyhrála Sparta pouze dvě ze sedmi utkání.

„Výsledkově příprava dobrá nebyla, ale máme za sebou těžkou přípravu, všechno jsme odtrénovali tak, jak jsme měli. Akorát jsme nepřidali výsledky. Doufám, že to přijde co nejdřív. Není na co čekat,“ bojovně říká Josef Šural, nově kapitán Sparty.

Letenské vedení kromě navrátilců z hostování přivedlo třeba obránce Radakoviče a Chipciua a nově útočníka Benjamina Tetteha.

„Už po generálce jsem řekl, že máme na 70 nebo 80 procent o základní sestavě jasno, ale ještě tam jsou nějaké zdravotní šrámy. Chtěli bychom být připravení se vším všudy,“ vysvětluje trenér Pavel Hapal.

Hráče zatím do jiných klubů moc nepouští, až po kvalifikaci o Evropskou ligu totiž zjistí, jestli jich nemá moc. I tak se ale Sparta připravuje na to, že nový formát ligy s jarní nadstavbovou částí přinese větší porci zápasů.

„Dělá se to proto, aby se hrálo do posledního zápasu, do posledního kola. Doufám, že v tom budeme hrát důležitou roli. Těším se na to, je to změna a doufám, že pozitivní. Hlavně pro lidi okolo fotbalu a fanoušky to bude lepší,“ vysvětluje Šural, který své spoluhráče přivede na hřiště v sobotu v 19 hodin, kdy nastoupí proti Opavě.