Fotbalová Sparta posiluje po sezoně útok, z Liberce přichází Libor Kozák

Kozák přestoupil do Sparty ve stejný den, kdy byl po pěti a půl letech nominován do reprezentace pro kvalifikační duely s Bulharskem a Černou horou.

„Příchod do Sparty pro mě znamená obrovskou motivaci, moc se na tohle angažmá těším. Nebylo to náročné rozhodování, sešel jsem se s Tomášem Rosickým, který mi představil, co se snaží na Spartě sestavit za tým – od té chvíle jsem byl odhodlaný jít sem,“ řekl po přestupu Libor Kozák pro klubový web.

Navrátilec Kozák i nováček Sadílek. Šilhavý nominoval hráče na zápasy s Bulharskem a Černou Horou Číst článek

„Jsem moc rád, že se Libor stává hráčem Sparty. Je to pracovitý, týmový hráč a zkušený gólový útočník s výborným výběrem místa ve vápně,“ konstatoval sportovní ředitel Sparty.



„Zároveň je to pro nás osobnost na hřiště i do kabiny, od které se naši mladí útočníci mohou učit. Ve své kariéře musel překonat hodně překážek a jen tím potvrdil, že je to bojovník, který má silný charakter a touhu vítězit. Přesně takové typy nyní potřebujeme,“ doplnil Rosický.

Kozák se na konci ledna vrátil do Česka po jedenáctiletém působení v Itálii a Anglii. V dresu Lazia Řím se stal nejlepším střelcem Evropské ligy v ročníku 2012/13, po sezoně pak zamířil do Premier League.

V Aston Ville působil do roku 2017, většinu času ho ale trápila zranění. Po návratu do Itálie, kde hrál za Bari a Livorno odešel na začátku roku 2019 do Liberce, kde ve 14 ligových zápasech dal sedm branek a byl nejlepším střelcem týmu.

Kozák je už druhá posila, kterou Sparta pro příští sezonu přivedla. Už předtím sparťanský kádr rozšířil norský obránce Andreas Vindheim, kterého přišel z Malmö.