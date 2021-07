Spartu ve Vídni přivítalo 20 tisíc fanoušků. ‚Kvůli takové atmosféře fotbal hrajeme,‘ říká Krejčí mladší

„Mělo by tady být 20 tisíc fanoušků, nicméně kapacita je 28 tisíc. Já jsem si přál, aby byl plný stadion, už jen kvůli kamarádům, které jsem pozval. I tak si ale myslím, že atmosféra bude bezvadná,“ tipoval před utkáním bývalý reprezentační gólman a také vítěz rakouské ligy právě s vídeňským Rapidem Ladislav Maier.

Kulisa výtečná opravdu byla. Diváků přišlo do ochozů 19 500. Pro fotbalisty Sparty nevídaná věc. Po dlouhé době si zahráli před téměř plným hledištěm. Možná i přítomnost takového množství fanoušků nakonec dotlačila Rapid k otočení výsledku a výhře 2:1.

Střelec jediné sparťanské branky Ladislav Krejčí mladší si ale nemyslí, že by na jeho tým právě ta kulisa dolehla. „To je spíš otázka na jednotlivce. Na mě žádný tlak nedolehl, já jsem byl rád, že tady byla konečně ta atmosféra, kterou máme rádi. Z části ten fotbal hrajeme, abychom na hřišti takovou atmosféru mohli zažívat,“ řekl záložník po zápase.

Odvetu pak vyhlíží s nadějí. Z porážky se sparťané musí podle něj poučit. Věří zároveň, že budou mít na Letné naopak oni hlasitou podporu publika. „Hlavně si vyhodnotíme tento zápas, podíváme se na to z bližšího pohledu.“

„Myslím si, že nebudou mít důvod měnit to, jak hráli. O to víc je třeba se připravit, najít skuliny a odpíchnout se od situací, které nám vycházely. V domácím zápase nás navíc poženou fanoušci, to snad také napomůže,“ dodal Ladislav Krejčí mladší.

Sparta alespoň dokázala skórovat. Teď už jí ale podle nových pravidel gól na hřišti soupeře tolik nepomůže.

„Pravidla jsou daná a já o tom nemíním nějak diskutovat. Prostě musíme dát doma více gólů než soupeř, jedině to nás posune dál. Třeba to může být 3:2, bude prodloužení, dáme čtvrtý gól a pak budeme říkat, že je to pravidlo dobré. Takže je zbytečné o tom diskutovat po prvním zápase,“ upřesnil letenský kouč Pavel Vrba.

Odveta 2. předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň se na Letné hraje ve středu 28. července.