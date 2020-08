Cíl je dostat Spartu do Evropy, říká sportovní ředitel Rosický. V nové sezoně chce navázat na zlepšení

Fotbalisté Sparty chtějí být po pěti letech znovu blízko ligovému titulu a nebýt procitnutí po pauze způsobené koronavirem, byla Sparta v dolní polovině tabulky ligy. Povedený červen a červenec ale dávají klubu naději, že našla systém, který hledala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké má s pražskou Spartou cíle její sportovní ředitel Tomáš Rosický

„Sparta byla podle mého dlouhodobě tým individualistů a jedním z mých cílů bylo, aby zase fungovala jako tým. Myslím, že se mužstvo bude nadále vyvíjet a sami hráči viděli, že pod trenérem Václavem Kotalem mohou vyhrávat. Ta pokoronavirová fáze byla jak výsledkově, tak i herně uspokojivá,“ myslí si sportovní manažer Tomáš Rosický.

Bývalý záložník národního týmu a londýnského Arsenalu je spokojený, že vidí soudržné mužstvo, ze kterého v letní přestávce odešli například záložník Kanga či obránce Kaya a naopak se vrátil Ladislav Krejčí starší a přišel obránce Ondřej Čelůstka.

„Pro nás je další jednoznačný cíl dostat Spartu do Evropy. To je věc, kterou chceme a Sparta i hráči to potřebuje. Momentálně je to však ve spekulativní rovině,“ naráží Tomáš Rosický na to, že až poté, co se dohrají Evropská liga a Liga Mistrů, se od UEFA dozví, jestli mají opravdu jistou základní skupinu Evropské ligy, nebo si ji musí z předkola uhrát.

Ideální načasování

V každém případě je pro pětici českých klubů v evropských soutěžích velkým posunem výsledek jednání na vládě, že při výskytu nákazy koronaviru v týmu nemusí všichni hráči do karantény.

„Jistě chápete, že to bylo zcela zásadní a klíčové. Nedovedu si představit, že bychom se dostali do situace, kdybychom chtěli odehrát zápas Evropské ligy a řešili bychom karanténu celého mužstva,“ říká ředitel Sparty František Čupr.

Ano, koronavirus může nadcházející sezónu hodně ovlivnit, ale teď chce Sparta hlavně myslet na výkony na hřišti a ideálně kdyby jí vynesly titul. Poslední čtyři ročníky k tomu ale měla poměrně daleko a na pohár pro mistra nejvyšší soutěže čeká více než 6 let - tedy nejdéle od vzniku samostatné české ligy.