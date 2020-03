Trenéři pražských ‚S‘ před derby. ‚Respektujeme sílu Slavie,‘ říká Kotal. Trpišovského trápí marodka

Už v neděli uvidí fotbaloví fanoušci zápas mezi pražskou Slavií a Spartou, který je pochopitelně jako vždy jedním z nejočekávanějších duelů ligy. Do derby pražských „S“ vstupuje domácí Slavia jako lídr soutěže, zatímco její odvěký rival z Letné je momentálně až na 7. místě. Trenéři Václav Kotal a Jindřich Trpišovský ale ví, že derby nikdy nemá favorita. Praha 16:34 5. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Kotal | Zdroj: Profimedia

Kotal klade důraz na taktiku

Pro sparťanského Kotala to bude v roli prvoligového trenéra premiérové derby. Letenští podle něj půjdou do souboje s vedoucím týmem tabulky s pokorou. Podle Kotala bude podstatné, jak hráči zvládnou taktiku. Sparta se na derby naladila postupem do semifinále domácího poháru MOL Cupu po středeční výhře 5:0 nad Ostravou.

„Do derby jdeme vždycky s pokorou, respektujeme sílu Slavie. Je to tým, který vede tabulku. Bude záležet na našem výkonu, jak kluci zvládnou taktiku, kterou zvolíme, protože to je vždycky strašně důležité. Proti Baníku dokázali hrát to, co jsme chtěli,“ řekl Kotal na středeční tiskové konferenci.

Sparta v lize nevyhrála čtyři kola po sobě a je sedmá. Ani obhájce titulu Slavia však neprožil dobrý vstup do jara, neboť prohrál dva ze tří úvodních jarních duelů v nejvyšší soutěži.

„Zanalyzujeme si utkání Slavie, ale to poslední na Slovácku těžko, protože podle mě bude hrát minimálně čtyři pět jiných hráčů. Myslím si, že sestava Slavie bude trošku jiná než na Slovácku, protože nehráli Bořil, Ševčík. Uvidíme, jestli budou v pořádku. Připravíme se a uvidíme, jestli to zvládneme, nebo ne,“ uvedl Kotal.

Trpišovský je rád za diváky

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský si hodně oddychl, že stát ve středu neomezil kvůli novému typu koronaviru hromadné akce a nedělní ligový šlágr Spartou v Edenu se bude hrát podle plánu s diváky.

Případné derby před prázdným hledištěm by podle něj postrádalo smysl. Před soubojem s pražským rivalem Trpišovský řeší, jak poskládat sestavu, protože některé hráče trápí zdravotní problémy.

„Je dobře, že je to s diváky. Bál jsem se hodně, protože to samozřejmě bylo ohrožené, to všichni víme. Zaprvé jsem rád, že se hraje s diváky. Zadruhé, kdyby se nemohlo hrát s diváky, tak jsem byl přesvědčen, že bude zápas odložen,“ řekl Trpišovský novinářům.

„Za mě by pak nemělo smysl hrát, protože takový zápas se hraje pro lidi. Pevně jsem doufal, že by se počkalo, až by se mohlo hrát před kulisou,“ dodal kouč ligového lídra a obhájce titulu.

Jeho tým trápí před derby marodka. „Momentálně nejsme v úplně dobrém stavu, i když dnes se to trochu zlepšilo. Ještě včera nám chybělo celkem šest hráčů z kádru, dnes se dva připojili,“ prohlásil Trpišovský.

„Samozřejmě je jasné, že bude chybět David Hovorka. U dalších bych to stoprocentně neřekl, ale jsou tam hráči, u kterých je hodně pravděpodobné, že nebudou k dispozici,“ dodal kouč.

