Tettehův odchod ze Sparty teď není podle Ščasného reálný, Lischku čekají další vyšetření

Fotbalová Sparta má za sebou tři přípravné zápasy a v pátek odlétá na soustředění do Španělska. Na palubě letadla bude i útočník Benjamin Tetteh, ale i třeba mladíci Dominik Plechatý a Vadym Chervak. Chybět naopak bude obránce David Lischka. Praha 16:50 16. ledna 2019

„V tuhle chvíli bych se k němu nechtěl vyjadřovat. Je fakt, že se s námi nepřipravuje, dostal stopku po vyšetřeních, která byla. Ale proto, že budou ještě následovat další, bych považoval za hodně nekorektní se k tomu dál vyjadřovat a nechal bych to na lékařích,“ říká trenér fotbalové Sparty Zdeněk Ščasný.

Už déle než týden jablonecký obránce David Lischka čeká, jestli se stane hráčem pražského klubu, nebo ne. Kvůli problémům při lékařské prohlídce ještě nebyl jeho přestup potvrzen. Na soustředění do španělské Marbelly tak neodcestuje. Na rozdíl od zbývajících zimních posil Moberga Karlssona, Martina Haška a Marka Hanouska.

„Shrnu to do jedné věty - všichni plní přesně to, co jsme od nich čekali. V tuhle chvíli je spokojenost se všemi,“ chválí zimní posily Ščasný.

Se Spartou se už připravuje také Filip Panák, který dostal povolení od Karviné. Jeho přestup by měly kluby dotáhnout v nejbližších dnech.

„Ještě jsme v očekávání jednoho, možná dvou jmen, ale není to teď tak postavené, že by to byla otázka jednoho dvou dnů, takže zatím bych se k tomu nijak nevyjadřoval,“ naznačuje trenér Zdeněk Ščasný, že by během zimní přestávky ještě rád přivítal ve Spartě další posily. Zároveň počítá i s tím, že někteří hráči klub opustí.

„Odchod Tetteha do Anglie není v tuhle chvíli reálný. Samozřejmě tím nechci říct, že by zítra nemohlo přijít něco jiného, protože si myslím, že vždycky může přijít nabídka, která osloví vedení, takže nikdy neříkejte nikdy, ale v tuhle chvíli to nevidím jako reálné,“ odmítá Ščasný, že by útočník Benjamin Tetteh měl blízko k přestupu do anglického Wolverhamptonu.

Ghanský útočník tak s pražským týmem v pátek odcestuje na soustředění do Španělska, kde Spartu čekají další tři přípravné zápasy a také generálka před jarní částí ligy.