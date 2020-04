Fotbalová Sparta nabídla fanouškům prohlídku stadionu. Vybrané peníze pomohou seniorům

Na fotbalové zápasy se teď v Česku kvůli šíření koronaviru chodit nemůže, pražská Sparta ale navzdory pandemii zprostředkovala svým příznivcům unikátní zážitek. Letenský klub pro fanoušky připravil komentovanou videoprohlídku domácího stadionu. V roli průvodců se představili obránce Pražanů Costa a bývalý záložník Karel Poborský. Účast na prohlídce stála diváky sto korun a vybraná částka půjde na pomoc seniorům v domovech na Praze 6 a 7. Praha 9:17 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion fotbalové Sparty na Letné | Foto: PA/Paul Harding | Zdroj: ČTK

„Já sedával někde tady uprostřed. Vedle mě seděli Míra Baranek a Tomáš Jun,“ vzpomínal Karel Poborský během prohlídky.

Společně s Poborským, který se Spartou získal dva ligové tituly, se účastníci videoprohlídky mohli podívat na místa, kam se běžný fanoušek jen tak nedostane. Kromě hráčských kabin třeba do tiskového centra, VIP prostor nebo na novinářskou lávku, kde byl vicemistr Evropy z roku 1996 vůbec poprvé.

„Koukal jsem na ni vždycky zespoda, ze hřiště nebo z tribun. Líbí se mi tady, je to nejvýše položené místo a přehled je obrovský. Pro novináře to tu musí být zajímavé,“ řekl legendární záložník.

Vedle Poborského letenským stadionem prováděl také zkušený obránce Costa. Stoper z afrického Zimbabwe vzal diváky u monitorů přímo na trávník, ještě předtím jim ale ukázal třeba místnost, kde hráči po trénincích regenerují.

„Tohle je moje nejoblíbenější část kabiny, protože je tady sauna. Takže i teplo, což mám rád,“ líčil Costa.

Na videoprohlídku sparťanského stadionu se prodalo celkem 930 vstupenek, na pomoc seniorům tak klub pošle přibližně 93 tisíc korun. Jedním z lidí, kteří se ojedinělé akce zúčastnili, byl fanoušek Sparty Miroslav.

„Za mě to bylo skvělé. Spíš mě zaujalo to povídání, taje kabiny. Největší plus je pro mě to, jak Costa vnímá sparťanskou historii. Jak on jako cizinec se Spartou splynul,“ pochvaloval si sparťanský fanoušek vystupování letenského obránce.

