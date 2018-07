Na lavičce Sparty po porážce v Srbsku končí trenér Hapal, mužstvo dočasně povede Ščasný

Po nepovedeném výkonu a porážce 0:2 se Spartakem Subotica v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy odvolalo vedené fotbalové Sparty hlavního trenéra Pavla Hapala a hlavního asistenta Otu Brunegrafa. Na jeho místo dočasně nastoupí sportovní ředitel Zdeněk Ščasný. Klub o tom informoval na svých internetových stránkách. Praha 13:57 27. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Hapal. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Hapal převzal Spartu letos v březnu, kdy vedení kvůli neuspokojivým výsledkům odvolalo italského trenéra Andreu Stramaccioniho. Ani Hapal ale nedokázal výkony výrazně pozvednout a čtvrteční porážka se Suboticou, která Spartě výrazně komplikuje boj o účast v Evropské lize, definitivně stála místo i jeho.

Kvůli příchodu do Sparty se Hapal vzdal angažmá u reprezentace Slovenska do 21 let. Ve 12 ligových zápasech šestkrát dovedl Spartu k vítězství, pětkrát remizoval a jednou prohrál.

„Výkony týmu nebyly dlouhodobě podle našich představ a situaci jsme po předvedeném výkonu a výsledku v Srbsku museli řešit. Zbývají pouze dva dny do ligového utkání v Jablonci a za šest dní odveta se Suboticou. Očekáváme zcela odlišný přístup a obě utkání chceme zvládnout. Převzetí týmu sportovním ředitelem považujeme za řešení dočasné,“ uvedl pro klubový web generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Sparta tak bude opět hledat nového hlavního trenéra. Od jara 2015, kdy v klubu skončil Vítězslav Lavička, se na lavičce letenského klubu vystřídalo šest trenérů včetně Zdeňka Ščasného, který mužstvo dočasně převezme i teď. Předtím vedl Ščasný Spartu ještě v letech 1998 až 1999. V prosinci minulého roku se ujal role sportovního ředitele a právě on Hapala v březnu přivedl.

„Do Sparty jsem v zimě nepřišel s ambicí mužstvo trénovat. Nechtěl jsem tým z pozice kouče převzít ani po odvolání kouče Stramaccioniho. Jde o řešení skutečně jen na nezbytně nutnou dobu. Nicméně ihned se musíme začít připravovat, chceme zvládnout nedělní ligové utkání i odvetu 2. předkola Evropské ligy,“ uvedl Ščasný.