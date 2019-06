Fotbalová Sparta se musí do konce roku obejít bez Drchala, mladý útočník je po operaci kolena

Devatenáctiletý fotbalový útočník Sparty Václav Drchal se podrobil operaci kolena a podle prvních odhadů se na hřiště vrátí až v příštím roce. Informoval o tom klubový web. Letenským budou v úvodních měsících nové sezony chybět i kapitán Bořek Dočkal a stoper či záložník Filip Panák. Praha 17:11 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Drchal (vpravo) během utkání proti baníku. | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Drchal si zranění přivodil 11. května v utkání druhého kola nadstavby proti Liberci. Od té doby nehrál. Českobudějovickému rodákovi operovali stejné koleno už v minulém roce. Zákrok provedl v Augsburgu stejný operatér.

Umí týmu dát jasný styl, říká Rosický o novém trenérovi Sparty Jílkovi Číst článek

„Jsem v Německu už čtrnáct dní, na víkend jsem byl doma. Ještě týden absolvuji rehabilitaci v Augsburgu, pak uvidíme, jak bude léčba postupovat dál,“ řekl Drchal, který v deseti utkáních uplynulého ročníku vstřelil tři branky. V anketě Ligové fotbalové asociace o objev sezony skončil třetí.

„Pro Vaška to není jednoduchá situace, ale je to bojovník a zvládne to. Bude mít odpovídající zázemí a péči, s návratem do tréninkového a pak i zápasového režimu mu každý z nás pomůže, jak jen bude moct,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

V polovině května absolvovali operace i Dočkal s Panákem. Třicetiletého Dočkala trápila Achillova šlacha. Chybět by měl do září. O sedm let mladší Panák měl problémy s kolenem. Do hry by se mohl zapojit mezi zářím až listopadem.

AC Sparta Praha

@ACSparta_CZ Mladý útočník Václav Drchal musel poté, co ze zdravotních důvodů nedokončil uplynulou sezonu, podstoupit operaci kolene. Jeho absence bude bohužel dlouhodobá, návrat na hřiště je aktuálně plánován až na příští kalendářní rok. #acsparta



➡️ bit.ly/2Iu1z5A 6 31