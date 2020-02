Kotalův sparťanský oříšek. Nástupce odvolaného Jílka už má plán a ví, kde tým nejvíc tlačí bota

Fotbalová Sparta v úterý dopoledne kvůli neuspokojivým výsledkům odvolala trenéra Václava Jílka. Jako nástupce vybrala dosavadního trenéra B týmu Václava Kotala, kterého u aktuálně 5. celku ligové tabulky čeká nelehký úkol. „Chtěl bych Spartě pomoci dostat se tam, kam podle mého názoru patří,“ byla Kotalova první slova pro klubový web. Praha 14:28 18. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Kotal | Zdroj: Profimedia

Jílek po zimní přestávce vedení Sparty nepřesvědčil a hned v úvodním zápase s Libercem musel skousnout hořkost porážky.

Incident fanouška s trenérem Sparty: ‚To se nesmí stát,‘ varuje Straka a vzpomíná na výhrůžky Číst článek

Aby toho nebylo málo, během sobotního zápasu mu přišel ještě vyčinit jeden z domácích příznivců. Zkrátka ne úplně ideální vstup do jarní části sezony.

V úterý byly Jílkovy dny sečteny a Sparta mu prostřednictvím webu a sociálních sítích poděkovala a řekla sbohem. Obratem oznámila, že nástupcem jmenovala Václava Kotala – dosavadního kouče třetiligové rezervy.

„Jsem dlouholetý sparťan, hrál jsem tu, trénoval. Jdu do toho tedy s tím, že bych chtěl Spartě pomoci dostat se tam, kam podle mého názoru patří,“ byla Kotalova první slova pro klubový web.

Minulost a budoucnost

Na dotaz, co pro něj znamená jmenování do funkce hlavního trenéra letenského velkoklubu odpověděl, že by sice bylo lepší, kdyby do pozice nastoupil za pozitivnějších okolností, ale bude se snažit udělat vše, aby mu pomohl.

„Přemýšlel jsem nad tím, situace to není jednoduchá, protože to je změna v rozehrané sezoně. Neměl jsem možnost hráče sledovat v přípravě a chce to zkrátka určitý čas, abychom se s mužstvem dostali tam, kde ho chceme mít,“ řekl Kotal, který v minulosti dovedl jako trenér v sezoně 2009/10 Hradce Králové po sedmi letech do nejvyšší soutěže.

Václav Kotal (1952) Jako hráč působil ve Spartě v letech 1973–1982. Později v ní působil jako trenér rezervy, asistent u A-týmu za Jaroslava Hřebíka a pak znovu v B-týmu. Největší trenérské úspěchy zaznamenal s Hradcem Králové, se kterým v v sezoně 2009/10 vybojoval návrat do nejvyšší soutěže. V následujícím ročníku s nováčkem obsadil osmé místo. Poté trénoval Jablonec nebo Zbrojovku Brno. Tým z druhého největšího českého města vytáhl v ročníku 2015/16 na šesté místo.

Kotalovi hraje do karet, že v minulosti ve Spartě působil jako hráč a nevedl si vůbec špatně – ve 168 ligových zápasech nasázel 31 gólů. Dvakrát vyhrál Československý pohár. „Do Sparty jsem se dostal díky tomu, že jsem byl v nominaci reprezentace vysokých škol, která se připravovala na nějaký šampionát. Na něj jsem nakonec neodjel, protože jsem šel do Sparty. Na hraní ve Spartě vzpomínám strašně rád,“ řekl v nedávném rozhovoru pro magazín Sparta do toho!

Sparta je v lize momentálně pátá a po 21 kolech ztrácí na druhou Plzeň, jejíž pozici chtěla atakovat, osm bodů.

„Tolik gólů, kolik jsme na podzim dostali, je strašně moc. První úkol bude zapracovat na zlepšení obranné fáze,“ plánuje sedmašedesátiletý trenér.

Příležitost k tomu bude mít Kotal už v neděli 23. února v Olomouci, kam Sparta v rámci 22. kola nejvyšší domácí soutěže zavítá.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 18. 2. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 21 17 3 1 45:5 54 2. Plzeň 21 12 5 4 38:19 41 3. Jablonec 21 11 5 5 39:27 38 4. Ostrava 21 10 4 7 31:23 34 5. Sparta 21 9 6 6 39:28 33 6. Č. Budějovice 21 10 3 8 36:33 33 7. Ml. Boleslav 21 10 2 9 39:35 32 8. Slovácko 21 9 5 7 28:27 32 9. Liberec 21 9 3 9 35:30 30 10. Olomouc 21 6 10 5 28:26 28 11. Bohemians 1905 21 6 5 10 21:32 23 12. Teplice 21 5 8 8 19:32 23 13. Zlín 21 6 3 12 16:32 21 14. Karviná 21 3 7 11 15:30 16 15. Opava 21 3 5 13 9:34 14 16. Příbram 21 3 4 14 15:40 13